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Arrêté

Enceinte sans fil

TAS5505/00

4

| (4) Avis

1 récompense

Relaxez-vous en toute élégance

Relaxez-vous grâce à cette enceinte Bluetooth® adaptée à tous les décors. Bénéficiez de 12 heures d'autonomie, ainsi que d'un son riche, aux basses chaleureuses. Son textile en laine mélangée apporte une touche sophistiquée, tandis que le micro intégré vous permet de discuter au téléphone en mode mains libres.

Voir tous les avantages

Relaxez-vous en toute élégance

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie : 20 W

  • Autonomie de 12 heures

Un accord parfait entre forme et fonction

Un accord parfait entre forme et fonction

Cette enceinte a du style, quel que soit son emplacement. Contrôlez la lecture, la fonction Bluetooth®, etc. grâce aux boutons marqués en relief. Le micro intégré vous permet de discuter au téléphone en mode mains libres. Fixez une dragonne en la passant par le trou de l'enceinte.

3,5 heures de charge pour 12 heures d'autonomie

3,5 heures de charge pour 12 heures d'autonomie

Passez facilement d'une séance de travail à une fête. Une charge offre 12 heures d'autonomie, et la portée sans fil est de 20 m. L'enceinte se charge en 3,5 heures avec le câble USB-C inclus.

Tissu d'enceinte par Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son.

Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de AWARD-1679621

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

4

Avis

4
3
2

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Avantages

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Contre

wenn es was kostet :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Date d'utilisation 2020-06-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Date d'utilisation 2020-06-08

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Avantages

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Contre

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Draadloze luidspreker

Date d'utilisation 2023-08-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Draadloze luidspreker

Date d'utilisation 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Avantages

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Contre

geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Draadloze luidspreker

Date d'utilisation 2023-03-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Draadloze luidspreker

Date d'utilisation 2023-03-05

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  1. L'indice de protection IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m. Le textile d'enceinte Kvadrat n'est pas étanche, mais il ne craint pas quelques gouttes de pluie.