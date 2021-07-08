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Arrêté
TAS5505/00
Relaxez-vous en toute élégance
Relaxez-vous grâce à cette enceinte Bluetooth® adaptée à tous les décors. Bénéficiez de 12 heures d'autonomie, ainsi que d'un son riche, aux basses chaleureuses. Son textile en laine mélangée apporte une touche sophistiquée, tandis que le micro intégré vous permet de discuter au téléphone en mode mains libres.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 20 W
Autonomie de 12 heures
Cette enceinte a du style, quel que soit son emplacement. Contrôlez la lecture, la fonction Bluetooth®, etc. grâce aux boutons marqués en relief. Le micro intégré vous permet de discuter au téléphone en mode mains libres. Fixez une dragonne en la passant par le trou de l'enceinte.
Passez facilement d'une séance de travail à une fête. Une charge offre 12 heures d'autonomie, et la portée sans fil est de 20 m. L'enceinte se charge en 3,5 heures avec le câble USB-C inclus.
Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.
Récompenses
4.0
sur 6
4
Avis
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Avantages
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Contre
wenn es was kostet :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Date d'utilisation 2020-06-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Date d'utilisation 2020-06-08
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Avantages
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Contre
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2023-08-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Avantages
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Contre
geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2023-03-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS5505 Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2023-03-05
L'indice de protection IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m. Le textile d'enceinte Kvadrat n'est pas étanche, mais il ne craint pas quelques gouttes de pluie.