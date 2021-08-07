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Une musique magnifique
Écoutez tout ce que vous aimez avec cette enceinte Bluetooth® qui trouve sa place dans tous les décors. Bénéficiez de 20 heures d'autonomie et d'un son riche aux basses chaleureuses. Sa fonction énergie nomade vous permet de recharger votre téléphone portable, et le textile en laine mélangée dont elle est recouverte apporte une touche de style.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 30 W
Autonomie de 20 heures
Fonction énergie nomade intégrée
De votre séance de sport matinale jusqu'au dîner au balcon, cette enceinte Bluetooth® diffuse de la musique avec style. Contrôlez la lecture, l'appairage stéréo, Bluetooth®, etc. avec les boutons en relief. Si vous souhaitez utiliser une dragonne, l'enceinte est dotée d'un trou vous permettant de l'attacher.
Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.
Une charge offre 20 heures d'autonomie, et la portée sans fil est de 20 m. L'enceinte se charge en 4,5 heures avec le câble USB-C inclus.
Récompenses
4.5
sur 6
10
Avis
90%
recommandent ce produit
Spitzi
07/08/2021
Deutschland
Unglaubliches Gerät
Ich habe das Gerät am 7.07 letzten Monat von einem Händler in meiner Nähe ergattert und ich war zunächst erstaunt gewesen über das hohe Gewicht und über die Größe sowohl in der Packung als auch außerhalb. Und auch der Klang war nicht zu bemängeln und auch andere die ich kenne sind von dem Gerät mittlerweile begeistert.
Avantages
Klang,Größe,Gewicht,Akku Laufzeit,Polsterung in der Verpackung
Contre
Kein Ladekabel, Keine Anleitung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7505 Kabellose Lautsprecher
Date d'utilisation 2020-07-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7505 Kabellose Lautsprecher
Date d'utilisation 2020-07-07
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Avantages
goed geluid, gemakkelijk
Contre
geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7505 Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2023-09-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7505 Draadloze luidspreker
Date d'utilisation 2023-09-18
Double speaker combi
17/12/2023
Suomi
Powerfull bt soeaker
Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7505 Langaton kaiutin
Date d'utilisation 2022-11-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAS7505 Langaton kaiutin
Date d'utilisation 2022-11-17
L'indice de protection IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m. Le textile d'enceinte Kvadrat n'est pas étanche, mais il ne craint pas quelques gouttes de pluie.