Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Nouveau
TAV5000/10
The Stevie Pro
Laissez la musique s’exprimer avec cette platine vinyle Bluetooth® rétro dotée de haut-parleurs 2 voies intégrés. La Stevie Pro offre un son stéréo plus puissant, plus clair et plus ample pour les disques que vous écoutez et les morceaux que vous diffusez en streaming.
Design rétro, son moderne
Platine vinyle à 2 vitesses
Bluetooth® 6.0
Enceintes bass-reflex 2 voies
Elle ressemble peut-être à la platine de votre oncle, mais cette platine vinyle est résolument moderne grâce à son son riche et chaleureux et à ses fonctionnalités actuelles. Son design tout-en-un trouve parfaitement sa place sur un bureau ou un buffet. Vous profitez en plus du confort du Bluetooth® et de notre application compagnon pratique pour accompagner vos vinyles.
The Stevie Pro sait donner le ton. Les enceintes bass-reflex 2 voies intégrées emplissent l’espace d’aigus éclatants, de médiums expressifs et de basses profondes et puissantes. La dynamique est précise, la scène sonore est ample et la puissance de sortie suffit à sonoriser une petite pièce.
Des trouvailles dénichées dans les bacs à vos éditions limitées les plus précieuses, vous pouvez écouter vos vinyles à 33 1/3 ou 45 rpm sur le plateau en aluminium moulé sous pression. Le bras de lecture en aluminium avec contrepoids et la pointe de lecture Audio-Technica remplaçable suivent les sillons avec précision, tandis que l’arrêt automatique empêche les disques de continuer à tourner une fois terminés.
Notation globale
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.