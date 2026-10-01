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Arrêté
TAVS300/00
Rétro moderne
Un son qui vous ressemble. Cette enceinte Bluetooth® portable au style rétro offre 10 heures d'autonomie, un son impeccable et une entrée auxiliaire permettant une connexion à n'importe quelle source. Les finitions en bois et laiton dans un pur style années 50 apportent une touche de magie indémodable.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 4 W
10 heures d'autonomie
Cette enceinte Bluetooth® de style rétro semble tirée des années 50 : boîtier en bois à l'ancienne, grille et sélecteur de volume couleur laiton. Les finitions rappellent le temps où le jazz était à la mode et le rock'n'roll venait d'être inventé.
La batterie offre 10 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en 4 heures environ, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Bluetooth® pour lancer l'appairage de cette enceinte avec votre appareil Bluetooth®.
Du classique à l'électro. Ce n'est pas parce que ce haut-parleur a l'esthétique des années jazz qu'il ne convient qu'au jazz. Quels que soient vos goûts musicaux, le haut-parleur de 1,75" à gamme étendue diffuse un son limpide. Le radiateur passif intensifie les graves, pour des basses fréquences puissantes.
Notation globale