Un son clair et détaillé. Haut-parleur de 3" à gamme étendue.

Du hip-hop à l'EDM. Ce n'est pas parce que cette enceinte rappelle l'âge d'or du jazz qu'elle ne doit servir qu'à en écouter. Quels que soient vos goûts musicaux, le haut-parleur de 3" à gamme étendue offre un son clair et détaillé. Le port Bass Reflex offre une restitution pleine et puissante des basses.