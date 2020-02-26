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Arrêté
TAVS700/10
Un style emblématique
Cette radio Bluetooth® fonctionnant sur secteur allie des performances modernes à un pur style années 50. Grâce à son boîtier en bois, ses boutons en cuivre et son afficheur à luminosité variable, elle est un point focal dans n'importe quelle pièce. Son tuner radio numérique offre une réception claire.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 20 W
Grille couleur cuivre pour une excellente diffusion du son
Cette radio Bluetooth® rend hommage au poste de radio emblématique Philips Philetta 254. Son boîtier en bois rétro a un charme fou. Les finitions années 50 des deux sélecteurs et de la grille du haut-parleur vous transporteront à l'époque où le jazz et le rock'n'roll dominaient les ondes.
3.7
sur 6
19
Avis
3C273
26/02/2020
België
Petite radio de qualité ...
Jolie petite radio au style " rétro " très agréable . Qualité du son - très clair - appréciable , compte tenu de la taille de l ' appareil . A contrario , les infos distillées à l ' écran sont assez limitées , et les réglages , lors de la mise en service , plutôt " délicats " ! Achat néanmoins réussi .
Avantages
Son de bonne facture , taille " compacte " .
Contre
Réglages peu aisés .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAVS700 Radio Vintage
Date d'utilisation 2020-01-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAVS700 Radio Vintage
Date d'utilisation 2020-01-26
noda
19/10/2020
Deutschland
Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.
Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.
Avantages
Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.
Contre
Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAVS700 Original-Radio
Date d'utilisation 2020-06-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAVS700 Original-Radio
Date d'utilisation 2020-06-19
Difrapeba
16/02/2022
España
Acheteur vérifié
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Avantages
A parte de altavoz también tiene radio
Contre
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAVS700 Radio Original
Date d'utilisation 2021-01-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAVS700 Radio Original
Date d'utilisation 2021-01-16