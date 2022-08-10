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Arrêté

Enceinte domestique sans fil

TAW6205/10

2.7

| (54) Avis

Tous vos contenus audio. N'importe quelle pièce.

Cette enceinte sans fil est excellente utilisée seule, et encore meilleure reliée à d'autres. Associez-la à votre téléviseur ou à d'autres enceintes, pour un son multiroom exceptionnel. Utilisez-en deux pour un son stéréo. Elle permet également d'ajouter une dimension supplémentaire à l'Ambilight de votre téléviseur Philips.

Voir tous les avantages

Tous vos contenus audio. N'importe quelle pièce.

  • Wi-Fi, audio multiroom

  • Compatible DTS Play-Fi

  • Se connecte aux assistants vocaux

  • LED intégrée

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Tout est là.

Que vous utilisiez Spotify pour le streaming ou que vous accédiez à des albums haute résolution sur Tidal via l'application Play-Fi, cette enceinte diffuse tout ce dont vous avez besoin. Des playlists de fête dans le salon aux podcasts au bureau, tout ce que vous aimez aura un son plus riche, plus profond et plus clair.

Installation multiroom via les applications Philips Sound ou Play-Fi

Alimentation secteur. Dimensions : 115 x 212 x 116 mm

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 6

54

Avis

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Avantages

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-07-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-07-10

22/07/2022

Deutschland

Deutschland

Das ist klasse!

Einfache Einrichtung, tolle Optik, ansprechender Klang, läuft super stabil, praktische App. Was doll ich noch sagen. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Hatte vorher schon von einem Hifi Hersteller eime WLAN Box. Die ließ sich nicht mal richtig einrichten. Hier klappt alles ganz einfach. Sonst hätte ich das Thema wohl auch aufgegeben.

Avantages

Leichte Einrichtung und guter Klang

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-06-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-06-22

22/07/2022

Deutschland

Deutschland

Bin Happy

Finde den Speaker super schön. Vor allem mit dem Licht ist das super schön :-) Benutze ihn über Bluetooth und finde er klingt richtig gut. Also man braucht nicht zwingend diesen WLAN Geschichte.

Avantages

Schönes Licht, super Klang

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-06-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-06-22

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