Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.