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850 W
PowerCyclone 4
Filtre Super Clean Air
Accessoire spécial meubles
Le moteur ultra-efficace de 850 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un excellent nettoyage.
La brosse multi-usage et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.*
La technologie PowerCyclone 4 augmente la vitesse du flux d'air dans la chambre cylindrique pour séparer la poussière de l'air, afin de préserver la puissance d'aspiration plus longtemps.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
louela
07/11/2021
Ελλάδα
Fait partie de la promotion
Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα
Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.
Avantages
εκατο τοις εκατο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).
Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme EPA12.