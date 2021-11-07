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  • Aspiration élevée grâce à un moteur puissant
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Série 2000Aspirateur sans sac

XB2142/09

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Aspiration élevée grâce à un moteur puissant
Bénéficiez d'un nettoyage puissant et maintenez la propreté de votre maison en toute simplicité grâce à l'aspirateur sans sac Philips Série 2000. La technologie PowerCyclone 4 et la brosse multi-usage adaptée à tous les types de sol assurent d'excellents résultats à chaque fois.
Voir tous les avantages

Design fiable et durable

Aspiration élevée grâce à un moteur puissant

  • 850 W

  • PowerCyclone 4

  • Filtre Super Clean Air

  • Accessoire spécial meubles

Moteur de 850 W pour une puissance d'aspiration élevée

Moteur de 850 W pour une puissance d'aspiration élevée

Le moteur ultra-efficace de 850 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un excellent nettoyage.

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un résultat impeccable

Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un résultat impeccable

La brosse multi-usage et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.*

PowerCyclone 4 maintient d'excellentes performances plus longtemps

PowerCyclone 4 maintient d'excellentes performances plus longtemps

La technologie PowerCyclone 4 augmente la vitesse du flux d'air dans la chambre cylindrique pour séparer la poussière de l'air, afin de préserver la puissance d'aspiration plus longtemps.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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sur 6

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Avis

100%

recommandent ce produit

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1

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα

Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.

Avantages

εκατο τοις εκατο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Oui, je recommande ce produit

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  1. Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).

  2. Les niveaux de filtration sont testés conformément à la norme EN 60312-1-2017. Ils équivalent à la norme EPA12.