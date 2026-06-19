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  • La révélation d'un nettoyage simple et puissant
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Série 3000Aspirateur sans fil

XC3031/01

La révélation d'un nettoyage simple et puissant
Le ménage est on ne peut plus simple grâce au modèle léger Philips série 3000. La technologie PowerCyclone permet une aspiration puissante sur les sols durs, tandis que la brosse LED éclaire les poussières dissimulées. Un nettoyage facile et pratique !
Voir tous les avantages

Jusqu'à 60 min de nettoyage par charge (1)

La révélation d'un nettoyage simple et puissant

  • Aspiration puissante avec la technologie PowerCyclone 8

  • Brosse LED sols durs : adieu poussière

  • Jusqu'à 60 min d'autonomie en mode Éco et 15 min en mode Turbo (2)

  • 2 réglages, 2 accessoires et support mural

PowerCyclone 8 : une aspiration puissante et une consommation minimale (8)

PowerCyclone 8 : une aspiration puissante et une consommation minimale (8)

La technologie PowerCyclone 8 et le moteur numérique PowerBlade s'associent pour générer un flux d'air puissant (jusqu'à 820 l/min (3)) de manière efficace du point de vue énergétique. Résultat : la poussière et les saletés sont parfaitement éliminées, notamment sur les sols durs, avec une autonomie prolongée.

La brosse LED pour sols durs révèle la poussière et vous guide

La brosse LED pour sols durs révèle la poussière et vous guide

Faites compter chaque geste avec notre brosse LED piégeant jusqu'à 99 % de la poussière et des saletés en réglage maximum (4). Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière à un angle optimal, afin que vous sachiez exactement où nettoyer. Conçue pour se rapprocher au plus près des murs et des plinthes, elle capture les particules de saleté les plus tenaces. Éliminez toute la poussière, sans exception.

Un ménage facile grâce à la fonction aspirette et aux accessoires

Un ménage facile grâce à la fonction aspirette et aux accessoires

Dans les placards, les coins ou en hauteur : l'aspirateur Philips série 3000 nettoie partout. Il se convertit en aspirette plus maniable. Le suceur plat long atteint les espaces étroits. L'outil combiné 2-en-1 vous permet d'alterner facilement entre la brosse douce adaptée aux surfaces fragiles et le suceur plat large capable de nettoyer les recoins difficiles.

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  1. (1) Mode Normal, aspirette uniquement

  2. (2) Mode Normal, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement

  3. (3) En mode Turbo

  4. (4) Sur des sols durs en mode Turbo

  5. (5) Mode Normal, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement

  6. (6) Taille des particules > 0,5 μm

  7. (7) Sur des sols durs avec la brosse sèche

  8. (8) Mode Turbo, aspirette uniquement