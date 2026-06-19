Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
XC8349/01
Technologie PowerCyclone 10
25,2 V, jusqu'à 80 min d'autonomie***
3-en-1 : aspiration, Aqua, aspirette
Piège jusqu'à 99,7 % de la saleté****
La brosse Aqua spécialement conçue aspire et nettoie pour éliminer la poussière, les saletés et les taches collantes, dans toutes les directions.
La brosse se courbe pour adapter automatiquement et intelligemment l'aspiration afin d'augmenter les performances dans les zones qui le nécessitent, grâce à ses deux canaux d'aspiration, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Les deux canaux d'aspiration sont dotés d'une conception en zigzag et d'une distribution d'eau brevetée unique pour optimiser les performances.
Il vous suffit d'ajouter le produit de nettoyage spécial sols de votre choix ou un détergent adapté pour éliminer jusqu'à 99 % des bactéries* de vos sols durs.
Notation globale
Tests réalisés par une agence externe, avec de l'eau et du détergent.
Comparé aux 10 aspirateurs-balais sans fil coûtant plus de 300 euros les plus vendus en Allemagne sur les 12 mois s'achevant en juin 2019.
Autonomie et couverture basées sur la méthode de suivi interne Philips.
Tests réalisés selon la méthode développée par Philips pour le nettoyage des grosses particules de saleté basée sur la norme IEC 60312-1, janvier 2018. Un passage correspond à un mouvement vers l'arrière et l'avant.