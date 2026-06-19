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  • Nettoie plus que la poussière
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Série 8000 Aqua PlusAspirateur sans fil

XC8349/01

Nettoie plus que la poussière
L'aspirateur sans fil Philips série 8000 Aqua Plus est équipé d'une brosse exclusive Aqua permettant de nettoyer différents types de saleté à la fois, de la poussière aux taches collantes, avec une double aspiration. Avec brosse d'aspiration simple et aspirette, pour une polyvalence totale.
Voir tous les avantages

Aspire et nettoie simultanément, avec une aspiration doublée

Nettoie plus que la poussière

  • Technologie PowerCyclone 10

  • 25,2 V, jusqu'à 80 min d'autonomie***

  • 3-en-1 : aspiration, Aqua, aspirette

  • Piège jusqu'à 99,7 % de la saleté****

La brosse Aqua aspire et nettoie simultanément

La brosse Aqua aspire et nettoie simultanément

La brosse Aqua spécialement conçue aspire et nettoie pour éliminer la poussière, les saletés et les taches collantes, dans toutes les directions.

Brosse auto-adaptable pour de meilleures performances

Brosse auto-adaptable pour de meilleures performances

La brosse se courbe pour adapter automatiquement et intelligemment l'aspiration afin d'augmenter les performances dans les zones qui le nécessitent, grâce à ses deux canaux d'aspiration, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Les deux canaux d'aspiration sont dotés d'une conception en zigzag et d'une distribution d'eau brevetée unique pour optimiser les performances.

Ajoutez du détergent pour éliminer 99 % des bactéries*

Ajoutez du détergent pour éliminer 99 % des bactéries*

Il vous suffit d'ajouter le produit de nettoyage spécial sols de votre choix ou un détergent adapté pour éliminer jusqu'à 99 % des bactéries* de vos sols durs.

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  1. Tests réalisés par une agence externe, avec de l'eau et du détergent.

  2. Comparé aux 10 aspirateurs-balais sans fil coûtant plus de 300 euros les plus vendus en Allemagne sur les 12 mois s'achevant en juin 2019.

  3. Autonomie et couverture basées sur la méthode de suivi interne Philips.

  4. Tests réalisés selon la méthode développée par Philips pour le nettoyage des grosses particules de saleté basée sur la norme IEC 60312-1, janvier 2018. Un passage correspond à un mouvement vers l'arrière et l'avant.