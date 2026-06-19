Brosse auto-adaptable pour de meilleures performances

La brosse se courbe pour adapter automatiquement et intelligemment l'aspiration afin d'augmenter les performances dans les zones qui le nécessitent, grâce à ses deux canaux d'aspiration, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Les deux canaux d'aspiration sont dotés d'une conception en zigzag et d'une distribution d'eau brevetée unique pour optimiser les performances.