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Philips OneUp Lingettes de rechange
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Les lingettes remplaçables Philips OneUp nettoient parfaitement les sols. Conçues pour être efficaces, ces lingettes réutilisables durent jusqu'à 6 mois, pour un ménage respectueux de l'environnement. Pour des sols d'une propreté irréprochable.
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