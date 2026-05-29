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Philips OneUp Lingettes de rechange

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Philips OneUpLingettes de rechange

XV1882/20

Philips OneUp Lingettes de rechange

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Les lingettes remplaçables Philips OneUp nettoient parfaitement les sols. Conçues pour être efficaces, ces lingettes réutilisables durent jusqu'à 6 mois, pour un ménage respectueux de l'environnement. Pour des sols d'une propreté irréprochable.

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  • 29 May 2026

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