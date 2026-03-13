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OneUp Philips Série 3000 Original Nettoyeur de sol électrique

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OneUp Philips Série 3000 OriginalNettoyeur de sol électrique

XV3101/01

OneUp Philips Série 3000 Original Nettoyeur de sol électrique

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Manuels et documentation

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF file, 490.1 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV3101

  • PDF file, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Pièces de rechange et accessoires

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Lingettes de rechange

    XV1882/10
    • De la microfibre douce pour les sols : nettoyez les sols durs, fragiles et non absorbants.
    • Un séchage 50 % plus rapide qu'avec un balai à franges : lavez et séchez simultanément les sols, pour un résultat impeccable.**
    • Faciles à retirer : conçues pour un nettoyage électrique des sols pratique et une utilisation propre.
    • Technologie OneUp : la technologie brevetée OneUp applique de l'eau propre sur le sol tout en aspirant l'eau sale sans bruit.
    • Réutilisables jusqu'à 6 mois : les lingettes remplaçables Philips OneUp sont lavables en machine et à la main.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Lingettes de rechange

    XV1882/20
    • Sol et microfibre douce : Nettoyez les sols durs, y compris les sols délicats et non absorbants.
    • Séchage 50 % plus rapide qu'avec une serpillière manuelle : Lavez et séchez simultanément pour des sols impeccables.**
    • Facilement amovible : Conçu pour un nettoyage électrique sans effort et une expérience de nettoyage sans désordre.
    • Technologie OneUp : Technologie brevetée qui pompe l'eau propre tout en aspirant silencieusement l'eau sale.
    • Réutilisables jusqu'à 6 mois : Les tampons remplaçables OneUp de Philips sont lavables en machine et à la main.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Produit de nettoyage pour sols

    XV1892/02
    • Une durée de vie des lingettes prolongée : la formule au dosage simple et optimal réduit l'usure.
    • Un dosage simple avec 40 utilisations par cartouche : la formule ultra-concentrée permet de nettoyer les sols fragiles.
    • Un séchage rapide : obtenez un séchage 50 % plus rapide qu'avec un balai à franges, pour un résultat impeccable.**
    • Une solution économique : une cartouche remplace jusqu'à trois flacons de détergent classique.
    • Une formule adaptée aux animaux et à toute la famille : protège les surfaces tout en favorisant un cadre de vie plus sain.

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