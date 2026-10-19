Votre machine à café SENSEO® Switch vous permet de basculer entre la préparation de café avec des dosettes et de café filtre.



Bruits dus à la préparation de café avec des dosettes

Lorsque vous utilisez des dosettes de café, il se produit un bourdonnement continu. Ce bourdonnement provient de la pompe à eau qui envoie l'eau à travers la dosette.



Bruits dus à la préparation de café filtre

Pour préparer du café filtre, la pompe envoie graduellement de petites quantités d'eau à travers le porte-filtre. Lors de la préparation du café, la machine émet un ronronnement rythmé qui peut durer environ 5 à 10 minutes, selon le nombre de tasses que vous préparez. Ce phénomène tout à fait normal n'est pas inquiétant.

Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir à quel type de bruit vous devez vous attendre de la part de votre SENSEO® Switch lorsqu'elle prépare du café.

Si aucune de ces solutions ne permet de résoudre le problème, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.

