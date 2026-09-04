Assistance Philips Ma tondeuse nez-oreilles Philips ne fonctionne pas

Si votre tondeuse nez-oreilles ne fonctionne pas ou ne s'allume pas, il existe une technique simple pour déterminer la cause probable.

Tournez la tête de tonte de votre tondeuse nez-oreilles pour la désolidariser du manche, puis allumez la tondeuse.

La petite broche située en haut du manche tourne-t-elle lorsque la tête de tondeuse est détachée ?

Vérifiez que la tête de tondeuse n'est pas endommagée, puis nettoyez-la en profondeur en suivant les instructions ci-dessous.

Vous constatez que rien ne se passe, même lorsque la tondeuse est allumée sans tête de tondeuse ?

De nombreuses tondeuses nez-oreilles Philips sont alimentées par des piles non rechargeables, qui doivent être changées de temps à autre. Essayez de changer les piles avant de réessayer. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous à la section « Vous avez toujours besoin d'aide ? » ci-dessous.

Méthode de nettoyage en profondeur pour les tondeuses nez-oreilles Philips Placez simplement votre tondeuse à l'envers dans un verre ou un autre récipient haut et étroit, avec suffisamment d'eau tiède pour immerger la partie métallique des dents de la tondeuse. Le manche de votre tondeuse nez-oreilles ne doit jamais être immergé dans l'eau. Après avoir laissé tremper la tête de tondeuse pendant 30 minutes, rincez-la à l'eau chaude, puis essayez d'allumer la tondeuse. Vous avez toujours besoin d'aide ? Si aucun de ces conseils ne vous a été utile, votre tondeuse nez-oreilles a peut-être subi des dommages internes. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange. 3. Remplacez la batterie. Si vous possédez une tondeuse nez-oreilles qui fonctionne avec des piles AA jetables, il est peut-être temps de les changer. Pour résoudre ce problème, remplacez-les par des piles neuves. Lorsque vous remplacez les piles, veillez à respecter leur polarité (+ et -). Des indications figurent dans le compartiment à piles. 4. Nettoyez le bloc tondeuse. Si vous avez vérifié que votre tondeuse nez-oreilles Philips est entièrement chargée et qu'elle ne fonctionne toujours pas, il se peut qu'elle soit est sale et que le bloc tondeuse soit bloqué. Pour des performances optimales, nous vous conseillons de nettoyer votre tondeuse nez-oreilles après chaque utilisation.



Suivez nos conseils de nettoyage ci-dessous. Rincez la tête de tondeuse de la tondeuse nez-oreilles à l'eau chaude. Allumez votre tondeuse nez-oreilles au bout de 15 secondes, puis éteignez à nouveau l'appareil au bout de 5 secondes. Réessayez plusieurs fois. Si rincer la tête de tondeuse sous l'eau du robinet ne suffit pas, plongez la tête de tondeuse dans un verre d'eau chaude pendant quelques minutes. Ne plongez pas le manche de la tondeuse dans l'eau, car cela risque d'endommager son mécanisme interne. Répétez l'étape 1. Si cela n'a pas permis de résoudre le problème, détachez l'accessoire tondeuse nez-oreilles et faites tremper cette pièce séparément dans de l'eau pendant 30 minutes. Fixez à nouveau cette pièce, puis répétez l'étape 1. Si la tondeuse fonctionne à nouveau : secouez-la délicatement pour éliminer l'excès d'eau et laissez-la sécher à l'air libre. Pour des résultats optimaux, nettoyez votre tondeuse nez-oreilles après chaque utilisation et lubrifiez régulièrement la tête de tondeuse avec une goutte de l'huile fournie ou d'huile machine à coudre. Vous rencontrez toujours des problèmes avec votre tondeuse nez-oreilles ? Si aucun de ces conseils ne vous a été utile, votre tondeuse nez-oreilles a peut-être subi des dommages internes. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre tondeuse nez-oreilles.