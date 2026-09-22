Mon aspirateur Philips AquaTrio laisse des traces d'eau sur le sol

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Si votre aspirateur Philips AquaTrio laisse des traces d'eau par terre, cela peut avoir plusieurs causes. Veuillez consulter l'image pour déterminer quel modèle vous possédez et trouver les informations correspondantes ci-dessous.
Des virages serrés ont été effectués avec l'aspirateur Wet & Dry sans fil AquaTrio, ou l'appareil a été déplacé latéralement (tiré de gauche à droite sur le sol)
Pour éviter les traces d'eau au sol, effectuez des virages moins serrés avec votre appareil et évitez de le déplacer latéralement. Si vous voyez toujours des traces d'eau sur le sol et que vous souhaitez les éliminer, vous pouvez utiliser les boutons « + » et « - » (voir l'image ci-dessous) pour activer le mode d'absorption d'eau.
L'AquaTrio a été déplacé au-dessus d'un seuil, d'un tapis ou d'un escalier alors qu'il était allumé.
Il est recommandé d'activer le mode d'absorption d'eau lorsque vous soulevez l'appareil au-dessus d'un seuil, d'un tapis ou d'un escalier. Cela permet d'éviter que de l'eau sale ne s'écoule de la brosse AquaSpin.
L'AquaTrio a été soulevé du sol immédiatement après avoir été éteint.
L'appareil peut laisser une petite flaque d'eau par terre lorsque vous l'éteignez. Vous pouvez réduire la taille de cette flaque en activant le mode d'absorption d'eau avant d'éteindre votre AquaTrio série 7000. Activez le mode d'absorption d'eau et déplacez plusieurs fois l'appareil d'avant en arrière. Si nécessaire, vous pouvez essuyer les dernières gouttes à l'aide d'un chiffon.
Remarque : Lorsque vous utilisez le mode d'absorption d'eau, l'appareil cesse de répandre de l'eau et la puissance d'aspiration augmente. Au bout de 45 secondes, si vous n'effectuez aucune action, l'appareil repasse automatiquement en mode humide normal.
Les roues de votre AquaTrio série 7000 sont bloquées.
Vous pouvez vérifier régulièrement l'état des roulettes et retirer les saletés qui les bloquent.
Regardez la vidéo ci-dessous pour obtenir des instructions étape par étape.
Ces solutions n'ont-elles pas permis de résoudre le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.
Des virages serrés ont été effectués avec l'AquaTrio en configuration Aspiration et nettoyage, ou l'appareil a été déplacé latéralement (tiré de gauche à droite sur le sol)
Pour éviter les traces d'eau au sol, effectuez des virages moins serrés avec votre AquaTrio série 9000 et évitez de déplacer l'appareil latéralement. Si vous voyez toujours des traces d'eau au sol et que vous souhaitez les éliminer, vous pouvez activer le mode d'absorption d'eau* en appuyant sur le bouton de sélection du mode de nettoyage (voir l'image ci-dessous).
L'AquaTrio en configuration Aspiration et nettoyage a été déplacé au-dessus d'un seuil, d'un tapis ou d'un escalier alors qu'il était allumé.
Il est recommandé d'activer le mode d'absorption d'eau* lorsque vous déplacez l'appareil au-dessus d'un seuil, d'un tapis ou d'un escalier. Cela permet d'éviter que de l'eau sale ne s'écoule de la brosse AquaSpin.
L'AquaTrio en configuration Aspiration et nettoyage a été soulevé du sol immédiatement après avoir été éteint
L'appareil peut laisser une flaque sur le sol au moment où vous l'éteignez. Vous pouvez réduire la taille de cette flaque en activant le mode d'absorption d'eau* avant d'éteindre votre AquaTrio série 9000. Activez le mode d'absorption d'eau et déplacez plusieurs fois l'appareil d'avant en arrière et vice-versa. Si nécessaire, vous pouvez essuyer les dernières gouttes à l'aide d'un chiffon.
Remarque :
L'aspirateur a été déplacé latéralement
Pour éviter les traces d'eau sur le sol, déplacez uniquement votre AquaTrio Pro vers l'avant et vers l'arrière.
Ne déplacez pas l'appareil latéralement (image a).
L'aspirateur a traversé un seuil lorsqu'il était allumé
Assurez-vous que les brosses rotatives de votre Philips AquaTrio Pro restent en contact avec le sol. Éteignez l'appareil avant de le faire passer au-dessus d'un seuil afin d'éviter les traces d'eau sur le sol ou les éclaboussures des brosses rotatives.
L'aspirateur a été soulevé du sol immédiatement après avoir été éteint
Une fois l'appareil éteint, déplacez-le plusieurs fois d'avant en arrière pour éliminer le liquide présent entre les deux brosses rotatives. Si vous éteignez l'appareil et que vous le soulevez immédiatement après, l'eau qui était présente entre les brosses s'écoulera par terre (image b).
Les roues de votre aspirateur AquaTrio Pro sont bloquées
Vous pouvez vérifier régulièrement l'état des roues et retirer la saleté qui les bloque.
Ces solutions n'ont pas permis de résoudre le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.
L'aspirateur a été déplacé latéralement
Pour éviter les traces d'eau sur le sol, déplacez uniquement votre AquaTrio vers l'avant et vers l'arrière.
Ne déplacez pas l'appareil latéralement (image a).
L'aspirateur a traversé un seuil lorsqu'il était allumé
Assurez-vous que les brosses rotatives de votre Philips AquaTrio restent en contact avec le sol. Éteignez l'appareil avant de le faire passer par-dessus une marche pour éviter que des traces d'eau ne se forment sur le sol ou que de l'eau ne s'écoule de l'embout du combiné aspirateur/balai.
L'aspirateur a été déplacé avec son embout en contact avec le sol lorsqu'il était éteint
Pour éviter toute trace d'eau sur le sol, transportez l'appareil par la poignée de transport ou en l'inclinant de sorte que l'appareil repose sur les roues pour faciliter le transport (image b).
L'aspirateur a été soulevé du sol immédiatement après avoir été éteint
Après avoir éteint l'appareil, déplacez-le d'avant en arrière à plusieurs reprises pour éliminer le liquide entre les deux brosses rotatives. Si vous éteignez l'appareil et que vous le soulevez immédiatement après, l'eau qui était présente entre les brosses s'écoulera par terre (image c).
Les roues de votre aspirateur AquaTrio sont bloquées
Vous pouvez vérifier régulièrement l'état des roues et retirer la saleté qui les bloque.
Ces solutions n'ont pas permis de résoudre le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW9384/01 , XW7110/01 , XW9385/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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