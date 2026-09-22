Mon aspirateur Philips AquaTrio aspire mal

Si la puissance d'aspiration de votre aspirateur Philips série 9000 n'est pas aussi forte que prévue, il peut y avoir plusieurs raisons :



Configuration aspiration uniquement

Le filtre est sale

Si le filtre de votre Philips AquaTrio série 9000 est sale, cela peut réduire ses performances. Veillez à nettoyer le filtre au moins une fois par mois si vous utilisez l'appareil régulièrement.



Lorsque le filtre doit être nettoyé, l'icône de nettoyage du filtre s'affiche à l'écran (image a).

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Pour des performances optimales, suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer le filtre :

1. Retirez le boîtier de filtre du bac à poussière (image b1).

2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le boîtier de filtre et retirer le filtre en mousse (voir image b2).

3. Secouez le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle pour enlever la couche de saleté accumulée dessus. Rincez ensuite le filtre en mousse sous le robinet et essorez-le (image b3)

Remarque : Veillez à ne pas mouiller le boîtier de filtre pendant le nettoyage.

4. Secouez le boîtier de filtre et le couvercle au-dessus d'une poubelle pour retirer la poussière et nettoyez le boîtier de filtre avec un chiffon humide (voir image b4)

Remarque : Ne nettoyez pas le matériau blanc du boîtier de filtre avec un aspirateur, une brosse, de l'eau ou tout autre détergent. Cela endommagerait le matériau.

5. Faites sécher le filtre en mousse et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le replacer dans le boîtier de filtre. Fermez le boîtier de filtre et replacez-le avec le filtre en mousse dans le bac à poussière, puis reconnectez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière (voir image b5)

Remarque : Veillez à ce que le côté blanc du boîtier de filtre soit orienté vers le haut et ne reconnectez pas l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière sans le boîtier de filtre avec le filtre en mousse.



Le bac à poussière est plein

Si le bac à poussière est plein, les performances de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 peuvent diminuer. Videz régulièrement le bac à poussière et assurez-vous que la saleté ne dépasse jamais l'indicateur « Max ». Cela permet d'éviter une obstruction prématurée du filtre (image c1).



Pour des performances optimales, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton pour libérer l'aspirette 3 en 1 du bac à poussière (image c2).

2. Retirez le boîtier de filtre du bac à poussière (image c3).

3. Videz le bac à poussière dans une poubelle (image c4).

4. Replacez le boîtier de filtre sur le bac à poussière (image c5).

5. Reconnectez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière. Veillez d'abord à connecter la partie arrière, puis à connecter la partie avant de manière à entendre un clic (image c6).



Le bac à poussière est sale

Si le bac à poussière est sale, les performances de votre aspirateur Philips AquaTrio série 9000 peuvent diminuer. Pour des performances optimales, nettoyez le bac à poussière et le cyclone chaque fois que vous le videz et suivez les étapes ci-dessous ou regardez la vidéo :

1. Retirez le boîtier de filtre avec le filtre en mousse (image d1).

2. Videz le bac à poussière dans une poubelle (image d2).

3. Rincez l'intérieur du bac à poussière et le cyclone au robinet (image d3).

Remarque : Ne passez pas le bac à poussière au lave-vaisselle et veillez à ce que les connecteurs électroniques soient complètement secs avant d'utiliser à nouveau l'appareil

4. Laissez le bac à poussière et le cyclone sécher complètement (image d4).

5. Replacez le boîtier de filtre avec le filtre en mousse une fois le bac à poussière complètement sec (voir image d5).

6. Reconnectez l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière (image d6).

Remarque : Ne reconnectez pas l'aspirette 3 en 1 au bac à poussière sans le filtre éponge dans le porte-filtre.



Le boîtier de filtre n'est pas correctement connecté au bac à poussière

Si des pièces du bac à poussière ne sont pas correctement connectées à l'aspirette 3 en 1, cela peut entraîner une perte de puissance d'aspiration. Veillez à fixer correctement le boîtier de filtre au bac à poussière.



Le bac à poussière n'est pas correctement attaché à l'appareil

Si le bac à poussière n'est pas correctement attaché à l'aspirette 3 en 1, cela peut entraîner une perte de puissance d'aspiration. Veillez à bien attacher le bac à poussière à l'appareil.



Certaines parties de la configuration aspiration uniquement sont obstruées ou bloquées

Le tuyau, le tube, le suceur ou le cyclone de votre aspirateur Philips série 9000 peut s'obstruer ou se bloquer. Cela peut affecter la puissance d'aspiration. L'appareil pourrait ne pas aspirer la saleté comme prévu, car l'air ne peut pas passer aussi facilement qu'il le devrait.



Pour des performances optimales, vérifiez les pièces suivantes :

- Cyclone : le cyclone se trouve dans le bac à poussière. Retirez la saleté et les cheveux collés sur le cyclone ou emmêlés autour.

- Suceur : des cheveux ou de la saleté peuvent obstruer la brosse rotative : Éteignez l'appareil et retirez les cheveux ou les fils emmêlés de la brosse en faisant glisser d'une main la brosse rotative vers le bas.

Astuce : vous pouvez également passer une lame de paire de ciseaux dans la rainure de la brosse rotative pour couper les cheveux et les fils enroulés autour de celle-ci.

- Le canal d'aspiration derrière la brosse rotative est obstrué : retirez la brosse rotative, recherchez les éventuels corps étrangers qui pourraient s'y trouver et retirez-les le cas échéant.





Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir une assistance supplémentaire.