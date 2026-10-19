Ma machine espresso Philips fuit

Même si vous récupérez l'eau de rinçage provenant du bec verseur dans une tasse, de l'eau de rinçage finira toujours dans le bac d'égouttement. Cela s'explique par le fait que la machine évacue l'eau de rinçage interne directement dans le bac d'égouttement pendant le rinçage automatique ou la préparation du café. Le rinçage du circuit interne assure une performance optimale de la machine.



Le rinçage automatique est effectué lors de la mise en marche et de l'arrêt de la machine, après la préparation d'une boisson ou après l'utilisation du mousseur à lait.



En raison de cette eau de rinçage, vous constaterez qu'il y a toujours de l'eau dans le bac d'égouttement ou que le bac se remplit plus rapidement que prévu. Cependant, cela n'indique pas que la machine fuit.



Remarque : Si le bac d'égouttement est plein après avoir préparé deux tasses de café ou si le bac d'égouttement se remplit d'eau pendant la nuit, nous vous conseillons de nous contacter pour obtenir de l'aide.

