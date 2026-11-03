Signification des voyants du tire-lait

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Pour comprendre ce que signifient les voyants de votre tire-lait électrique Philips Avent, veuillez lire les instructions ci-dessous.
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