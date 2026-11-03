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Signification des voyants du tire-lait

Pour comprendre ce que signifient les voyants de votre tire-lait électrique Philips Avent, veuillez lire les instructions ci-dessous.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF395/01, SCF395/31, SCF397/31. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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