Mon aspirateur-robot Philips HomeRun ne se vide pas automatiquement.

Les modèles Philips HomeRun XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 et XU2100 sont équipés d'une station de vidage automatique. Après le nettoyage, le bac à poussière se vide automatiquement dans le sac jetable de la station de vidage automatique.



Pour vous assurer que votre robot vide automatiquement son bac à poussière dans le sac jetable :

Vérifiez que la station est branchée sur une prise secteur.

Assurez-vous que le sac jetable est correctement installé. Conseil : regardez la vidéo portant sur l'utilisation de la station de vidage automatique de votre modèle de robot ci-dessous.

: regardez la vidéo portant sur l'utilisation de la station de vidage automatique de votre modèle de robot ci-dessous. Vérifiez que le sac n'est pas plein.

Vérifiez que le couvercle de la station est fermé.

Désactivez le mode Silencieux (Quiet) ou le mode Ne pas déranger (Do not disturb) dans l'application HomeRun.

Vérifiez si l'entrée de la station de vidage automatique est bloquée.



Remarque pour le modèle XU7100

Le vidage automatique ne démarre pas si vous retournez manuellement votre robot à la station.

Le vidage automatique ne démarre que si le robot retourne automatiquement à la station.

Remarque pour le modèle XU5100

L'auto-nettoyage démarre lorsque vous replacez manuellement le robot sur la station et lorsque le robot retourne automatiquement à la station.

Pour lancer manuellement l'auto-nettoyage automatique, ouvrez l'application Philips HomeRun et sélectionnez votre robot dans la liste « Mes robots » (My Robots). Cliquez ensuite sur le bouton « Station » de la page d'accueil et sélectionnez « Démarrer l'auto-nettoyage » (Start self-cleaning).

Pour démarrer le vidage automatique après avoir remis le robot en place manuellement, ouvrez l'application Philips HomeRun et sélectionnez votre robot dans la liste « Mes robots » (My robots). Cliquez ensuite sur le bouton du menu principal dans le coin supérieur gauche et sélectionnez « Réglages du vidage automatique » (Auto-empty settings). Vous pourrez alors cliquer sur le bouton « Vider le bac à poussière » (Empty dust container now).

Remarque : le vidage automatique ne peut être effectué qu'une fois toutes les 10 minutes afin d'éviter la surchauffe du moteur.



Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.