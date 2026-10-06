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Mon aspirateur-robot Philips HomeRun ne se vide pas automatiquement.

Si votre robot aspiration lavage Philips HomeRun (modèles XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 et X2100) ne se vide pas automatiquement lorsqu'il a fini sa tâche et qu'il est retourné à la station, recherchez les causes et solutions possibles ci-dessous.

modèles avec station de vidage automatique

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XU5100/10, XU5100/20, XU2100/20. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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