Mon aspirateur-robot Philips HomeRun ne se vide pas automatiquement.

Les modèles Philips HomeRun XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 et XU2100 sont équipés d'une station de vidage automatique. Après le nettoyage, le bac à poussière se vide automatiquement dans le sac jetable de la station de vidage automatique.
Pour vous assurer que votre robot vide automatiquement son bac à poussière dans le sac jetable :
- Vérifiez que la station est branchée sur une prise secteur.
- Assurez-vous que le sac jetable est correctement installé. Conseil : regardez la vidéo portant sur l'utilisation de la station de vidage automatique de votre modèle de robot ci-dessous.
- Vérifiez que le sac n'est pas plein.
- Vérifiez que le couvercle de la station est fermé.
- Désactivez le mode Silencieux (Quiet) ou le mode Ne pas déranger (Do not disturb) dans l'application HomeRun.
- Vérifiez si l'entrée de la station de vidage automatique est bloquée.
Remarque pour le modèle XU7100
- Le vidage automatique ne démarre pas si vous retournez manuellement votre robot à la station.
- Le vidage automatique ne démarre que si le robot retourne automatiquement à la station.
Remarque pour le modèle XU5100
- L'auto-nettoyage démarre lorsque vous replacez manuellement le robot sur la station et lorsque le robot retourne automatiquement à la station.
- Pour lancer manuellement l'auto-nettoyage automatique, ouvrez l'application Philips HomeRun et sélectionnez votre robot dans la liste « Mes robots » (My Robots). Cliquez ensuite sur le bouton « Station » de la page d'accueil et sélectionnez « Démarrer l'auto-nettoyage » (Start self-cleaning).
Pour démarrer le vidage automatique après avoir remis le robot en place manuellement, ouvrez l'application Philips HomeRun et sélectionnez votre robot dans la liste « Mes robots » (My robots). Cliquez ensuite sur le bouton du menu principal dans le coin supérieur gauche et sélectionnez « Réglages du vidage automatique » (Auto-empty settings). Vous pourrez alors cliquer sur le bouton « Vider le bac à poussière » (Empty dust container now).
Remarque : le vidage automatique ne peut être effectué qu'une fois toutes les 10 minutes afin d'éviter la surchauffe du moteur.
Si les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.