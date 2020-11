Votre achat ne vous apporte pas entière satisfaction? Aucun problème. Vous pouvez retourner votre achat dans les 45 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Le produit doit être restitué au complet, dans son emballage d’origine et en parfait état. Veuillez noter que les retours s’effectuent uniquement via UPS et au moyen de l’étiquette d’expédition envoyée par le service client.

