Spectral CT 7500 Scanner à détection spectrale

Le système Philips Spectral CT 7500 vous offre des résultats spectraux 100 % du temps. Désormais, il est facile de rendre chaque acquisition plus efficace, afin de vous aider à orienter le diagnostic de précision si important pour vos patients. Le Spectral CT 7500 est un scanner à détection spectrale. Cela signifie que vous obtenez les performances dont vous avez besoin en termes de qualité d’image, de dose et de processus de travail. La technologie, associée à des outils avancés et à notre assistance, vous aide à tirer le meilleur parti de l’expérience spectrale.