Le mammographe numérique plein champ Philips MicroDose est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare, dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DET NORSKE VERITAS 0434. La technologie brevetée du compteur de photons utilisée par le système constitue une aide à la détection du cancer du sein, avec une faible dose d’irradiation. Les actes effectués avec le système MicroDose de Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

La plate-forme IntelliSpace Portal, est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié TUV Rheinland LGA Products 0197. Elle est utilisée avec les scanners de TDM, IRM et MN pour le diagnostic de différentes affections. Les examens réalisés avec ces systèmes sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Le système Philips EPIQ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Le scanner IRM Achieva 1.5 T est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié KEMA Quality BV 0344. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le scanner IRM Achieva 1.5 T sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.