Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En radiologie, obtenir la bonne image au bon moment permet de dégager une ligne de tir littérale et ainsi d’établir un diagnostic clinique fiable, puis de proposer un traitement. De même, les déchets et les coûts sont réduits, votre travail devient plus simple et plus gratifiant. Et, plus important encore, moins d’acquisitions signifie une meilleure expérience pour les patients que vous prenez en charge. Nous nous basons sur une innovation ciblée en radiologie, comme les cartes d’examen standardisées, l’assistance à distance et à la demande, et toute autre caractéristique technique automatisée susceptible de permettre aux manipulateurs d’acquérir immédiatement la bonne image, en fonction des besoins spécifiques du patient.
En radiologie, obtenir la bonne image au bon moment permet de dégager une ligne de tir littérale et ainsi d’établir un diagnostic clinique fiable, puis de proposer un traitement. De même, les déchets et les coûts sont réduits, votre travail devient plus simple et plus gratifiant. Et, plus important encore, moins d’acquisitions signifie une meilleure expérience pour les patients que vous prenez en charge.
Nous nous basons sur une innovation ciblée en radiologie, comme les cartes d’examen standardisées, l’assistance à distance et à la demande, et toute autre caractéristique technique automatisée susceptible de permettre aux manipulateurs d’acquérir immédiatement la bonne image, en fonction des besoins spécifiques du patient.
Pour répondre aux défis du monde réel, notre approche de l’imagerie se base sur les avis du terrain, du patient à la recherche d’une expérience de traitement plus positive au radiologue qui a besoin d’un diagnostic fiable en passant par les objectifs de l’hôpital d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts.
Pour répondre aux défis du monde réel, notre approche de l’imagerie se base sur les avis du terrain, du patient à la recherche d’une expérience de traitement plus positive au radiologue qui a besoin d’un diagnostic fiable en passant par les objectifs de l’hôpital d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts.
Améliorer l’expérience du patient et des soignants afin de diminuer le stress chez les patients et d’aider les manipulateurs à acquérir plus rapidement la bonne image
Optimiser l’imagerie en demandant le bon test au bon moment du parcours de soin, et ainsi diminuer le besoin de réacquisition
Simplifier les données et le recueil des avis pour gagner en efficacité et pour atteindre les mesures cibles tout en planifiant l’avenir
Réduire les coûts en réduisant les déchets dans le système
Une expérience IRM axée sur le patient et conçue pour réduire le stress
Préparez vos patients avec la puissance de la réalité virtuelle
Philips travaille en collaboration avec l’université du Vermont dans le domaine du développement cognitif
Nous disposons de tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre entreprise et réinventer le rôle que joue la radiologie dans l’amélioration de la prise en charge.
Nous disposons de tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre entreprise et réinventer le rôle que joue la radiologie dans l’amélioration de la prise en charge.
IntelliSpace Portal 9.0
Solution en tunnel IRM
Scanner spectral IQon
IRM en réalité augmentée
Portefeuille de radiologie
Nos innovations ont pour but de relever les défis auxquels vous êtes confrontés. En associant collaboration, connaissances cliniques et expertise technique, nous vous permettons d’améliorer la prise en charge des patients et la radiologie.
Un portefeuille reconditionné
Quelle que soit la taille de votre pratique radiologique, nous disposons d’outils et de ressources adéquats et abordables, ainsi que d’une technologie reconditionnée, pour vous aider à développer votre activité et à atteindre vos objectifs financiers et cliniques.
Solutions de service clients
Notre ensemble complet de services personnalisables et d’assistance s’adapte à vos besoins spécifiques. En nous confiant la gestion de vos systèmes, vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel : améliorer la prise en charge et traiter un plus grand nombre de patients, tout en réduisant les coûts.
Découvrez comment Philips propose ses services de conseils en gestion des soins de santé à l’échelle de l’entreprise afin d’améliorer les soins cliniques, l’efficacité opérationnelle et les performances financières.
Découvrez comment Philips propose ses services de conseils en gestion des soins de santé à l’échelle de l’entreprise afin d’améliorer les soins cliniques, l’efficacité opérationnelle et les performances financières.
Le mammographe numérique plein champ Philips MicroDose est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare, dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DET NORSKE VERITAS 0434. La technologie brevetée du compteur de photons utilisée par le système constitue une aide à la détection du cancer du sein, avec une faible dose d’irradiation. Les actes effectués avec le système MicroDose de Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. La plate-forme IntelliSpace Portal, est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié TUV Rheinland LGA Products 0197. Elle est utilisée avec les scanners de TDM, IRM et MN pour le diagnostic de différentes affections. Les examens réalisés avec ces systèmes sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Le système Philips EPIQ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Le scanner IRM Achieva 1.5 T est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié KEMA Quality BV 0344. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le scanner IRM Achieva 1.5 T sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Le mammographe numérique plein champ Philips MicroDose est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare, dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DET NORSKE VERITAS 0434. La technologie brevetée du compteur de photons utilisée par le système constitue une aide à la détection du cancer du sein, avec une faible dose d’irradiation. Les actes effectués avec le système MicroDose de Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
La plate-forme IntelliSpace Portal, est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié TUV Rheinland LGA Products 0197. Elle est utilisée avec les scanners de TDM, IRM et MN pour le diagnostic de différentes affections. Les examens réalisés avec ces systèmes sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Le système Philips EPIQ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE.
Le scanner IRM Achieva 1.5 T est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié KEMA Quality BV 0344. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le scanner IRM Achieva 1.5 T sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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