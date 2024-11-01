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Solutions de radiologie Philips


Inspirer la confiance dans l’imagerie diagnostique

Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes

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Simplifier la prise de décision clinique

En radiologie, obtenir la bonne image au bon moment permet de dégager une ligne de tir littérale et ainsi d’établir un diagnostic clinique fiable, puis de proposer un traitement. De même, les déchets et les coûts sont réduits, votre travail devient plus simple et plus gratifiant. Et, plus important encore, moins d’acquisitions signifie une meilleure expérience pour les patients que vous prenez en charge.

 

Nous nous basons sur une innovation ciblée en radiologie, comme les cartes d’examen standardisées, l’assistance à distance et à la demande, et toute autre caractéristique technique automatisée susceptible de permettre aux manipulateurs d’acquérir immédiatement la bonne image, en fonction des besoins spécifiques du patient.

Livres blancs

Votre service d’imagerie est-il convaincu de pouvoir répondre aux demandes de soins axés sur la qualité ?

  • Comment accompagner l’innovation pour améliorer les résultats et réduire les coûts
  • Comment donner du sens au Big Data qui profite aux patients en temps réel
  • Comment standardiser l’imagerie en termes de vitesse d’acquisition et de processus de travail tout en conservant des soins personnalisés et axés sur le patient
  • Comment créer une bonne expérience patient en radiologie, et le poids que vous exercez dans ce processus

Vidéo Lahey

Étude de cas de la confiance dans le diagnostic

Découvrez notre collaboration avec Lahey Health qui a permis de fournir des images et des aperçus fiables, tout en générant moins de stress dans le système de santé et en améliorant l’expérience à la fois pour le patient et pour l’équipe soignante. 

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Les radiologues donnent leurs avis

Les radiologues donnent leurs avis

Découvrez les témoignages de confrères quant à la manière dont les technologies de pointe et les innovations produit de Philips permettent de produire de meilleures images et d’améliorer l’expérience des patients et de l’équipe soignante. 

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Des images réussies du premier coup

L’humain, au cœur de l’innovation radiologique

 

Pour répondre aux défis du monde réel, notre approche de l’imagerie se base sur les avis du terrain, du patient à la recherche d’une expérience de traitement plus positive au radiologue qui a besoin d’un diagnostic fiable en passant par les objectifs de l’hôpital d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts.

Des images réussies du premier coup

Améliorer l’expérience du patient et des soignants afin de diminuer le stress chez les patients et d’aider les manipulateurs à acquérir plus rapidement la bonne image

Icône

Optimiser l’imagerie en demandant le bon test au bon moment du parcours de soin, et ainsi diminuer le besoin de réacquisition

Simplifier l’icône des données

Simplifier les données et le recueil des avis pour gagner en efficacité et pour atteindre les mesures cibles tout en planifiant l’avenir

Réduire les coûts

Réduire les coûts en réduisant les déchets dans le système

Des vidéos

Une expérience IRM conçue pour réduire le stress

Une expérience IRM axée sur le patient et conçue pour réduire le stress

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Préparez vos patients avec la puissance de la réalité virtuelle

Préparez vos patients avec la puissance de la réalité virtuelle

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Philips travaille en collaboration avec l’université du Vermont dans le domaine du développement cognitif

Philips travaille en collaboration avec l’université du Vermont dans le domaine du développement cognitif

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Des produits et des services de radiologie adaptés à vos besoins

 

Nous disposons de tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre entreprise et réinventer le rôle que joue la radiologie dans l’amélioration de la prise en charge.

IntelliSpace Portal 9.0

IntelliSpace Portal 9.0

Analyse visuelle de pointe. Rationalisation de votre processus clinique
Expérience en tunnel IRM

Solution en tunnel IRM

Notre solution d’imagerie par résonance magnétique en tunnel est tout spécialement conçue pour améliorer la coopération du patient et les processus de travail, et propose au patient une expérience plus confortable
Scanner spectral IQon

Scanner spectral IQon

Le scanner spectral IQon est le premier scanner du monde fonctionnant à l’aide d’un détecteur. Il permet d’obtenir plusieurs couches de données rétrospectives en une seule acquisition à faible dose
IRM en réalité augmentée

IRM en réalité augmentée

Préparez vos patients avec la puissance de la réalité virtuelle

Portefeuille de radiologie

Nos innovations ont pour but de relever les défis auxquels vous êtes confrontés. En associant collaboration, connaissances cliniques et expertise technique, nous vous permettons d’améliorer la prise en charge des patients et la radiologie.

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Un portefeuille reconditionné

Quelle que soit la taille de votre pratique radiologique, nous disposons d’outils et de ressources adéquats et abordables, ainsi que d’une technologie reconditionnée, pour vous aider à développer votre activité et à atteindre vos objectifs financiers et cliniques.

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Solutions de service clients

Notre ensemble complet de services personnalisables et d’assistance s’adapte à vos besoins spécifiques. En nous confiant la gestion de vos systèmes, vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel : améliorer la prise en charge et traiter un plus grand nombre de patients, tout en réduisant les coûts.

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Nous choisir, c’est choisir la transformation au sein de votre entreprise

Conseil

Conseil

 

Découvrez comment Philips propose ses services de conseils en gestion des soins de santé à l’échelle de l’entreprise afin d’améliorer les soins cliniques, l’efficacité opérationnelle et les performances financières.

 

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Le mammographe numérique plein champ Philips MicroDose est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare, dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DET NORSKE VERITAS 0434. La technologie brevetée du compteur de photons utilisée par le système constitue une aide à la détection du cancer du sein, avec une faible dose d’irradiation. Les actes effectués avec le système MicroDose de Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
 

La plate-forme IntelliSpace Portal, est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié TUV Rheinland LGA Products 0197. Elle est utilisée avec les scanners de TDM, IRM et MN pour le diagnostic de différentes affections. Les examens réalisés avec ces systèmes sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

 

Le système Philips EPIQ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE.

 

Le scanner IRM Achieva 1.5 T est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié KEMA Quality BV 0344. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le scanner IRM Achieva 1.5 T sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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