1) Drücken Sie die Taste MENU, und wählen Sie mit der Taste OK die Funktion START und CALC CLEAN aus.

2) Für Maschinen mit einem Milchbehälter: Die Maschine erinnert Sie daran, den mit Wasser gefüllten Milchbehälter einzusetzen und den Milchbehälterauslauf nach rechts auszuziehen.

3) Geben Sie die ganze Flasche Saeco Entkalkungslösung in den Wasserbehälter.

4) Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Calc-Clean-Linie mit frischem Leitungswasser.

5) Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in die Maschine ein.

6) Stellen Sie eine Schüssel unter die Dampf-/Heißwasserdüse und den Auslauf.

7) Drücken Sie die Taste OK, um den Entkalkungszyklus zu starten.

8) Die Maschine beginnt, die Entkalkungslösung in regelmäßigen Abständen auszugeben. Die Leiste auf dem Display zeigt den Fortschritt an. Dies nimmt ungefähr 20 Minuten in Anspruch.

9) Wenn die Mischung aus Entkalkungslösung und Wasser aufgebraucht ist, wird das Wassersymbol auf dem Display angezeigt.

10) Spülen Sie den Wasserbehälter aus, füllen Sie ihn bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser, und setzen Sie ihn wieder ein. Das Spülsymbol (zwei Tropfen Wasser) wird auf dem Display angezeigt.

11) Für Maschinen mit einem Milchbehälter: Füllen Sie den Milchbehälter bis zur Markierung MIN mit Wasser, und setzen Sie ihn in die Maschine ein. Ziehen Sie den Milchbehälterauslauf nach rechts aus.

12) Stellen Sie den Behälter wieder unter den Auslauf.

13) Drücken Sie die Taste OK, und die Maschine beginnt mit dem Spülzyklus.

14) Wenn das Symbol CALC CLEAN OK auf dem Display angezeigt wird, ist der Spülzyklus abgeschlossen.

Hinweis: Wenn das Wassersymbol anstelle des Symbols CALC CLEAN OK auf dem Display angezeigt wird, haben Sie den Wasserbehälter nicht bis zur Markierung MAX gefüllt. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX, und führen Sie einen weiteren Spülzyklus durch. Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 13, bis das Symbol CALC CLEAN OK angezeigt wird. Sie müssen diesen Schritt möglicherweise mehrere Male wiederholen, bevor das Bereitschaftssymbol angezeigt wird.

15) Drücken Sie die Taste OK, um den Entkalkungszyklus zu beenden.

16) Die Maschine wärmt sich auf und führt einen automatischen Spülzyklus durch.