Die Backform sollte noch etwas Platz auf jeder Seite haben, wenn Sie sie in den Korb stellen, sodass der Luftstrom nicht unterbrochen wird.

Stellen Sie die Backform nie direkt in die Pfanne, da dies den Luftstrom in der Pfanne behindert und die Speisen nur von oben erhitzt werden würden. Stellen Sie die Backform immer in den Korb.