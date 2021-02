Natürliche und hygienische Feuchtigkeit





Die Lösung ist so einfach und so natürlich. Die NanoCloud-Technologie in unseren Luftbefeuchtern wendet einen natürlichen Verdunstungsprozess an, um die Luft in Ihrem Zuhause zu befeuchten. Da die Wassermoleküle so klein sind, verbreiten sie weniger Bakterien* als Luftbefeuchter mit Schallwellen-Technologie.



Alle Mineralien bleiben da, wo sie hingehören, nämlich im Wassertank, damit Sie sie ganz leicht entfernen können. Und da der Dunst so fein ist, verbleibt er länger in der Luft und erzeug keine feuchten Stellen auf nahegelegenen Oberflächen.



*Basierend auf der Emission des Keims Pseudomonas Fragi mit sauberen Einheiten und Filtern nach 2-stündigem ununterbrochenem Gebrauch auf höchster Einstellung mit sterilisiertem Wasser, das mit dem genannten Keim versetzt wurde, in einem 1 m3 grossen Zimmer, gelüftet bei 280 l/Min.