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Eingestellt
12898RX2
LED-RED [~P21W]
Anzahl der Lampen: 2
12 V, intensives Rot
Erweitertes Fahrzeugsystem
Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist ein helles, kraftvolles Signal umso wichtiger. Die LED-Signalbeleuchtung von Philips X-tremeUltinon bietet Ihnen einen hellen Tageslichteffekt und bis zu 6.000 K für Rück- und Positionsleuchten. Mit intensiveren Farben für Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsleuchten, sofort leuchtenden LEDs und einem gleichmäßigen und gut positionierten Licht verschaffen Sie anderen Fahrern wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.
Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.
Glühlampen brauchen Zeit, um ihre volle Leuchtkraft zu erreichen. LED-Lampen leuchten jedoch ohne Verzögerung und mit voller Leistung. Der Unterschied beträgt Sekundenbruchteile, die bei starken Bremsmanövern allerdings entscheidend sein können. Ein Beispiel: Bei 100 km/h entsprechen nur vier Zehntelsekunden Unterschied in der Reaktionszeit einem zusätzlichen Bremsweg von 11 Metern – das sind etwa 2,5 Autolängen. Mit LED-Bremsleuchten von Philips erkennen andere Verkehrsteilnehmer hinter Ihnen sofort, wann Sie bremsen.
Bewertungen
Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.