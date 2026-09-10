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12972RGTS2
Leistungsstarke Scheinwerferlampe mit Straßenzulassung
Wenn Sie Freude am Autofahren haben, können Sie mit den Philips RacingVision GT200 Fahrzeuglampen Ihr Fahrerlebnis noch aufregender machen. Bis zu 200 % helleres Licht, das über 80 Meter weiter leuchtet, ermöglicht Ihnen eine bessere Sicht und schnellere Reaktionszeit für eine erlebnisreiche Fahrt.
Lampentyp: H7
12 V, 55 W
Bis zu 200 % helleres Licht
Verlängerter Lichstrahl auf der Straße
Anzahl der Lampen: 2
Philips RacingVision GT200 ist das leistungsstärkste Produkt in unserem Portfolio und bietet die superhelle Fernsicht einer Rallye-Lampe in einem Format, das für öffentliche Straßen zugelassen ist. Erleben Sie die gestochen scharfe Klarheit von bis zu 200 % hellerem Licht¹. Das optimierte Lampendesign bietet eine höhere Leuchtkraft für eine bessere Sicht auf die Straße, die vor Ihnen liegt, sodass Sie eine sicherere, aufregendere Fahrt genießen können.
Mit ihrem ultrahochleistungsstarken Lichtstrahl, der bis zu 80 Meter weiter² über die gesetzliche Mindestlänge reicht, können Sie mit der Philips RacingVision GT200 mehr von der Straße sehen, die vor Ihnen liegt. Erkennen Sie potenzielle Gefahren früher, reagieren Sie schneller und erhalten Sie bessere Kontrolle über ihr Fahrzeug, für ein sichereres und angenehmeres Fahrerlebnis.
RacingVision GT200 Scheinwerferlampen sind für die Straße ECE-homologiert. Leistungsorientierte Fahrer profitieren von hellen, kräftigen und straßentauglichen Scheinwerferlampen, welche die entsprechenden Vorschriften erfüllen.
Auszeichnungen
3.8
von 5
296
Bewertungen
Franz-Robert
10/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Pro6000Boost am VW-Bus
Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-09-10
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-09-10
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-03-30
¹ Helligkeit verglichen mit der gesetzlichen Mindestanforderung.
² Zusätzlicher Sicherheitsabstand verglichen mit der Reichweite des Lichtstrahls nach ECE-Regelung, bezogen auf 1 Lux. Größter Abstand zum Fahrzeug.