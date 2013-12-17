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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Funktionen wie SmartContrast sorgen für satte helle Bilder, und die Stereo-Lautsprecher bieten einen noch umfangreicheren Multimediagenuss. Somit ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!

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Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-line

  • 47 cm (18,5")

Kleine Stellfläche passt zu jedem Stil

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Schickes, schlankes Hochglanzdesign

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

14

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

1

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst

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08/09/2013

Italia

Italia

un eccellente prodotto

Cercavo un monitor con ingresso dvi oltre a vga l'ho trovato in philips monitor lcd , mi ritengo veramente soddisfatto di questo prodotto spendendo poco ,grazie.

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Diese Bewertung wurde für 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED verfasst

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21/07/2013

Nederland

Nederland

Een goede led monitor

Deze monitor vol doet prima aan de wensen die ik heb

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Diese Bewertung wurde für 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst

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