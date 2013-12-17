Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Funktionen wie SmartContrast sorgen für satte helle Bilder, und die Stereo-Lautsprecher bieten einen noch umfangreicheren Multimediagenuss. Somit ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!
V-line
47 cm (18,5")
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
4.3
von 5
14
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst
frankie57
08/09/2013
Italia
un eccellente prodotto
Cercavo un monitor con ingresso dvi oltre a vga l'ho trovato in philips monitor lcd , mi ritengo veramente soddisfatto di questo prodotto spendendo poco ,grazie.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED verfasst
Lang806
21/07/2013
Nederland
Een goede led monitor
Deze monitor vol doet prima aan de wensen die ik heb
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst