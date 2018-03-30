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Eingestellt
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit Stereo-Lautsprechern und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
V-line
47 cm (18,5")
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
Jetzt können Sie all Ihre Multimedia-Anwendungen und sozialen Anwendungen mit Stereosound genießen. Diese integrierten Lautsprecher klingen nicht nur gut, sondern helfen Ihnen auch, externen Kabelsalat zu vermeiden und wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch freizugeben.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
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Diese Bewertung wurde für 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight verfasst
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errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
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Diese Bewertung wurde für 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight verfasst
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Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
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Diese Bewertung wurde für 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst
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