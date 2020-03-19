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Eingestellt

5400 seriesUltraflacher Full HD LED TV

22PFS5403/12

4.1

| (14) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Ultraflacher Full HD LED TV

Erleben Sie Spaß auch unterwegs. Der kompakte Philips 5400 eignet sich perfekt für Camping sowie Road- und Bootstrips. Alles, was Sie benötigen, ist im Lieferumfang enthalten – also einfach in Ihre 12-Volt-Steckdose stecken und auch unterwegs auf keine Annehmlichkeiten von Zuhause mehr verzichten.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Pixel Plus HD

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 55 cm (22")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

12 Volt Kabel verbindet Fernseher mit mobiler Stromquelle

Schließen Sie Ihren Fernseher ganz einfach unterwegs mithilfe eines 12 Volt Kabels in Ihrem Auto, LKW, Wohnwagen, Boot oder an jeder anderen 12 Volt Stromquelle an.

Kompakter tragbarer Fernseher: immer da, wo der Spaß ist

Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!

Pixel Plus HD. Gestochen scharfe Bilder, egal aus welcher Quelle.

Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Kabelfernsehen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten jederzeit besonders scharfe Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

14

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

2

19/03/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

unkomplitzie Inbetriebnahme

Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.

Vorteile

Super Handling

Nachteile

Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2019-02-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2019-02-19

20/12/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gut als Zweitgerät für´s Arbeitszimmer o. ä.

Erfüllt genau den ihm zugedachten Zweck bei mir als zusätzlicher TV

Vorteile

Klein aber sehr gutes Bild; eingebauter Sat-Tuner, Anschlüsse für DVD-Spieler (HDMI), VCR (Scart)t

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2019-11-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2019-11-20

05/09/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

würde ich sofort wieder kaufen

Dieses Gerät hat ein ganz tolles Bild, wunderbare Farben und ist sehr einfach zu bedienen.

Vorteile

leichtes Handling

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2018-08-05

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2018-08-05

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.