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  • Großartige TV-Unterhaltung auf Ihrem Full HD LED-Monitor
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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

231TE4LB/00

3.7
| (26) Bewertungen
Großartige TV-Unterhaltung auf Ihrem Full HD LED-Monitor
Erleben Sie auf dem Philips Motivo Full HD-Monitor eine hervorragende Multimedia-Leistung. Dank digitalem TV-Tuner, HDMI-Eingang und kraftvollem Sound ist dieser Monitor die ideale Wahl.
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mit DTV-Tuner

Großartige TV-Unterhaltung auf Ihrem Full HD LED-Monitor

  • Motivo

  • 58,4 cm

  • Full-HD-Display

LED-Technologie für natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Integrierter digitaler TV-Tuner, um auf Ihrem PC-Monitor fernzusehen

Ein in einen Monitor integrierter TV-Tuner für Empfang und Anzeige von TV-Signalen aus verschiedenen Quellen in hoher Qualität.

Full HD-LCD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel

Full HD-LCD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel

Der Full HD-Bildschirm bietet eine Breitbild-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Dies ist die höchste Auflösung für HD-Quellen und garantiert bestmögliche Bildqualität. Dank der Unterstützung für 1.080p-Signale von allen Quellen, einschließlich der neuesten Quellen wie Blu-ray und moderner HD-Spielkonsolen, ist er vollkommen zukunftssicher. Um diese höhere Signalqualität und Auflösung zu ermöglichen, wurde die Signalverarbeitung stark verbessert. Sie erzeugt brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit hervorragender Helligkeit und erstklassigen Farben.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

26

Bewertungen

20/09/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist sein Geld wert

Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

24/05/2020

Nederland

Nederland

ZEER MOOI BEELD.

Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.

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Diese Bewertung wurde für 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

20/08/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

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Diese Bewertung wurde für 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED verfasst

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