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MonitorGeschwungener Full-HD LCD-Monitor

241E1SCA/00

4.1

| (22) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Einfach mitreißend

Das 59,9 cm (24") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

Einfach mitreißend

  • E-Line

  • 24 (23,6"/59,9 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

22

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

15/03/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Ja Grafik 4k super und funktioniert einwandfrei

Sehr gut und sehr Performance ist auch sehr gut wie man es brauchen kann danke vielmals für das tolle Produkt.

Vorteile

Schnell und einfach

Nachteile

Keine alles läuft gut.

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2023-02-15

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2023-02-15

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2025-11-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2025-11-01

08/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-08

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.