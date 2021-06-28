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Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm
Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.
V-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
4.1
von 5
81
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Peter der Große
28/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super schönes, klares Bild!
Ich freue mich über das glasklare, brilliante Bild. Der Bildschirm stellt das Geschehen nahezu Verzögerungsfrei dar. Ich kann ihn nur weiter empfehlen, zumal auch der Preis stimmt.
Vorteile
Viele Anschlüsse.
Nachteile
Ton ist ein bisschen schwach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-05-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-05-28
29/01/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
süper
ein fach ein gutes protukt angem für die Augen gute auflösung
Vorteile
sehr gute auflösung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-09-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-09-29
Henry 8
15/12/2020
Deutschland
super brillante Farben
der Monitor ist einfach Klasse und entspricht genau meinen Bedürfnissen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-11-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-11-15
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse