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Eingestellt
Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm
Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.
V-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
4.0
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Legolas_006
19/10/2021
España
Verifizierter Käufer
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Vorteile
Buena resolución por buen precio
Nachteile
Una sola entrada HDMI
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst
Datum der Verwendung 2021-04-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst
Datum der Verwendung 2021-04-19
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Vorteile
Very good price
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Full HD LCD monitor verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Full HD LCD monitor verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-16
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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