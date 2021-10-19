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Full-HD-LCD-Monitor

243V7QSB/01

4

| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.

Alle Vorteile anzeigen

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

  • V-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

2

19/10/2021

España

España

Verifizierter Käufer

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Vorteile

Buena resolución por buen precio

Nachteile

Una sola entrada HDMI

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst

Datum der Verwendung 2021-04-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst

Datum der Verwendung 2021-04-19

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Vorteile

Very good price

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Full HD LCD monitor verfasst

Datum der Verwendung 2018-12-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Full HD LCD monitor verfasst

Datum der Verwendung 2018-12-16

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QSB Monitor LCD Full HD verfasst

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