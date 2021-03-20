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Eingestellt

LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

246E9QDSB/00

3.4

| (28) Bewertungen

1 Auszeichnung

Beeindruckende Farbe, modernes Design

Der Philips E-Line-Monitor bietet modernes Design und eine außergewöhnliche Bilddarstellung. Das Full-HD-Display mit schmalem Rahmen und Ultra-Wide-Color-Technologie liefert Ihnen realitätsgetreue Bilder. Genießen Sie ein besseres Fernseherlebnis in modernem Design.

Alle Vorteile anzeigen

Beeindruckende Farbe, modernes Design

  • E-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-7185178

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

28

Bewertungen

20/03/2021

Suisse

Suisse

Ausgezeichnete Bildqualität

Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Verwendung 2020-02-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Verwendung 2020-02-20

17/11/2019

Österreich

Österreich

Tolles Bild, Tolle Farben!

Sehr gutes Preis/Lestingsverhältnis. Ich würde dieses Produkt gerne weiterempfehlen!

Nachteile

Kein eingebaute Lautsprecher.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

13/09/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Les couleurs du moniteur sont parfaites

Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.

Vorteile

Qualité des couleurs.

Nachteile

Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color verfasst

Datum der Verwendung 2019-08-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color verfasst

Datum der Verwendung 2019-08-13

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  5. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  6. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.