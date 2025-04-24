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24M1N3200ZS/00
Spielen auf neuem Niveau
Dieser Philips Gaming-Monitor ist ein großartiger Allzweckmonitor für ein intensives, actiongeladenes PC-Spielerlebnis. Die Sync-Technologie, 165 Hz und 1 ms sorgen für ein flüssiges Gameplay. Das nahezu rahmenlose Display mit Ultra Wide Color sorgt für ein noch beeindruckenderes visuelles Erlebnis.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht – Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz.
Sie spielen intensive, kompetitive Games. Sie verlangen ein Display mit verzögerungsfreien, ultraflüssigen Bildern. Dieses Philips Display aktualisiert das Bild bis zu 165 Mal pro Sekunde und ist damit deutlich schneller als ein Standarddisplay. Bei einer niedrigeren Bildrate können Gegner auf dem Bildschirm von einer Stelle zur nächsten zu springen scheinen, wodurch sie schwer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 165 Hz sehen Sie auch jene entscheidenden Bilder auf dem Bildschirm, die sonst fehlen würden. So werden die Bewegungen des Gegners ultraflüssig dargestellt, und Sie können ihn mühelos ins Visier nehmen. Mit extrem niedriger Eingabeverzögerung und ohne Screen Tearing ist dieses Philips Display Ihr perfekter Gaming-Partner.
MPRT (Motion Picture Responste Time) ist eine intuitivere Methode, um die Reaktionszeit zu beschreiben. Sie bezieht sich direkt auf die Dauer von verschwommenem Rauschen bis hin zu klaren und scharfen Bildern. Der Philips Gaming-Monitor mit 1 ms MPRT beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen und bietet eine schärfere und präzise Darstellung für ein besseres Gaming-Erlebnis. Die beste Wahl für spannende Spiele, die zu Ruckeln neigen.
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2025-03-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2025-03-24
GeoV
05/02/2024
Nederland
Verifizierter Käufer
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Vorteile
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Nachteile
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor verfasst
Datum der Verwendung 2024-01-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor verfasst
Datum der Verwendung 2024-01-05
SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Vorteile
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Nachteile
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD verfasst
Datum der Verwendung 2023-11-29
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD verfasst
Datum der Verwendung 2023-11-29
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann anders aussehen als auf den Produktbildern.