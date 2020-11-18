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271E1CA/00
Einfach mitreißend
Das 68,6 cm (27 ") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.
Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
4.3
von 5
3
Bewertungen
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Vorteile
+++
Nachteile
---
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-10-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-10-18
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Nachteile
Lautsprecher defekt???
Diese Bewertung wurde für 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2022-05-25
Diese Bewertung wurde für 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2022-05-25
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Verifizierter Käufer
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Vorteile
Qualité d'image et prix
Nachteile
Pied trop court et une seule prise HDMI
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD verfasst
Datum der Verwendung 2020-12-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD verfasst
Datum der Verwendung 2020-12-06
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.