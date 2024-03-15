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Einfach mitreißend
Das 68,6 cm (27 ") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.
Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
4.1
von 5
22
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Rafi0111
15/03/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Ja Grafik 4k super und funktioniert einwandfrei
Sehr gut und sehr Performance ist auch sehr gut wie man es brauchen kann danke vielmals für das tolle Produkt.
Vorteile
Schnell und einfach
Nachteile
Keine alles läuft gut.
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2023-02-15
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2023-02-15
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2025-11-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2025-11-01
Django 001
08/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2020-11-08
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.