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LCD-Monitor

272V8A/00

4.2

| (12) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder

Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Adaptive-Sync sorgt für eine reibungslose Videoanzeige. Durch Funktionen wie Blendschutz, LowBlue-Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.

Alle Vorteile anzeigen

Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder

  • V-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

12

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Vorteile

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Nachteile

Not recognisable on system without drivers.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst

Datum der Verwendung 2022-08-03

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst

Datum der Verwendung 2022-08-03

11/05/2023

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

prodotto ottimo in tutte le parti pecca l'audio

Il prodotto è ottimo come colori e forma estetica. Buona brillantezza e tante funzionaliltà nel suo menù o tramite il software smrt control. Unica pecca l'audio che non è alto, ma la cosa peggiore ad ogni scroll del muose su documenti o pagine web si sente un fastidioso ronzio

Vorteile

Colori, funzioni multimediali, tanfge impostazioni specie quella unica per lettura come se fosse carta.

Nachteile

Ronzio dalle casse audio ad ogni scrool del mouse

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221V8A Monitor LCD verfasst

Datum der Verwendung 2023-04-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 221V8A Monitor LCD verfasst

Datum der Verwendung 2023-04-11

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Vorteile

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Nachteile

Build in speakers are not the best, but they do the job

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst

Datum der Verwendung 2022-01-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst

Datum der Verwendung 2022-01-01

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.