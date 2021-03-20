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Eingestellt
276E9QDSB/01
Beeindruckende Farbe, modernes Design
Der Philips E-Line-Monitor bietet modernes Design und eine außergewöhnliche Bilddarstellung. Das Full-HD-Display mit schmalem Rahmen und Ultra-Wide-Color-Technologie liefert Ihnen realitätsgetreue Bilder. Genießen Sie ein besseres Fernseherlebnis in modernem Design.
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
3.4
von 5
28
Bewertungen
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Verwendung 2020-02-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Verwendung 2020-02-20
DestinyRoses
17/11/2019
Österreich
Tolles Bild, Tolle Farben!
Sehr gutes Preis/Lestingsverhältnis. Ich würde dieses Produkt gerne weiterempfehlen!
Nachteile
Kein eingebaute Lautsprecher.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Rousseau
13/09/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Les couleurs du moniteur sont parfaites
Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.
Vorteile
Qualité des couleurs.
Nachteile
Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Verwendung 2019-08-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Verwendung 2019-08-13
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.