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Einfach atemberaubend
Der 68,6 cm (27") große E-Line-Monitor bietet eine brillante Grafik und ein elegantes Design für die stilvolle Bereicherung Ihres Arbeitsplatzes. Ultraklares 4K UHD mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es, von vorne aus jedem Blickwinkel dieselbe ultimative Klarheit und lebensechte Bildqualität genießen zu können.
E-Line
68,6 cm (27")
3.840 x 2.160 (4K UHD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
4.5
von 5
61
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Harpothebarpo
06/11/2022
Suisse
Hervorragender Bildschirm für wenig Geld
Super curved Bildschirm mit langer Lebensdauer, habe 5 Stück davon und alle laufen täglich, seit Jahren zuverlässig. Eine andere Marke, auch curved Bildschirm, gleiche Grösse, 3-facher Preis, hat heute über Nacht seinen Geist aufgegeben. Alle Philips laufen immer noch tadellos.
Vorteile
Robust
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Verwendung 2020-11-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Verwendung 2020-11-06
brachi70
03/06/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Toller Bildschirm für das Home Office
27" Bildschirm um das Home Office besser zu gestalten. Bisher keine negativen Effekte erkennbar.
Vorteile
Grosser Bildschirm
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-03
Snupy56
20/01/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Super für die Augen habe keine Augen Probleme mehr am Bildschirm zu Arbeiten
Vorteile
Super gut für die Augen
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2019-12-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Datum der Verwendung 2019-12-20
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-Bereich basierend auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.