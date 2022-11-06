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4K Ultra HD-LCD-Monitor

278E1A/00

4.5

| (61) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Einfach atemberaubend

Der 68,6 cm (27") große E-Line-Monitor bietet eine brillante Grafik und ein elegantes Design für die stilvolle Bereicherung Ihres Arbeitsplatzes. Ultraklares 4K UHD mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es, von vorne aus jedem Blickwinkel dieselbe ultimative Klarheit und lebensechte Bildqualität genießen zu können.

Alle Vorteile anzeigen

Einfach atemberaubend

  • E-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

61

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

06/11/2022

Suisse

Suisse

Hervorragender Bildschirm für wenig Geld

Super curved Bildschirm mit langer Lebensdauer, habe 5 Stück davon und alle laufen täglich, seit Jahren zuverlässig. Eine andere Marke, auch curved Bildschirm, gleiche Grösse, 3-facher Preis, hat heute über Nacht seinen Geist aufgegeben. Alle Philips laufen immer noch tadellos.

Vorteile

Robust

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Verwendung 2020-11-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Datum der Verwendung 2020-11-06

03/06/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Toller Bildschirm für das Home Office

27" Bildschirm um das Home Office besser zu gestalten. Bisher keine negativen Effekte erkennbar.

Vorteile

Grosser Bildschirm

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Datum der Verwendung 2021-02-03

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Datum der Verwendung 2021-02-03

20/01/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Super für die Augen habe keine Augen Probleme mehr am Bildschirm zu Arbeiten

Vorteile

Super gut für die Augen

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Datum der Verwendung 2019-12-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Datum der Verwendung 2019-12-20

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Haftungsausschlüsse

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-Bereich basierend auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.