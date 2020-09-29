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Eingestellt
Atemberaubende Farben, ultimativer Realismus
Erleben Sie echten Realismus mit den geschwungenen Philips Monitoren. Der geschwungene 27" E-Line-Monitor bietet echten Realismus mit beeindruckender Full-HD-Bildqualität. Die Ultra-Wide-Color-Technologie sorgt für Farbqualität, die Ihre Bilder zum Leben erweckt!
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
4.2
von 5
59
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Danny_R
29/09/2020
Deutschland
Top Monitor - Home Office
+ Build Quality + Graphics + Design + Ease of Setup
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
hansikey
26/08/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Monitor
Foto ist wohl nicht notwendig, heut weiß wohl jeder, wie ein Monitor aussieht. Am Foto ist die reale Größe auch nicht darstellbar. Aber im Vergleich zu vorherigem kleineren Monitor ist es übersichtlicher, die Suche fällt nicht schwer. War ein kurzfristiger Entschluss, vorheriger Monitor war ja noch in sehr gutem Zustand. Wer mit der Größe arbeiten möchte, kann ich ruhig empfehlen.
Vorteile
Ansicht ist übersichtlich, hatte zuvor kleineren Monitor. Kann über App bedient werden, Bedienung schnell und einfach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-26
hansikey
25/07/2020
Deutschland
Das Produkt hat gute übersichtliche Funktionen.
Produkt hat einfache Bedienung, ist sehr leicht. Im Vergleich zum vorherigen 16"- Monitor gute Übersicht , auch gutes Preis- Leistung- Verhältnis. Keine aufwendige Installation notwendig.
Vorteile
Monitor- Eigenschaften können durch Multifunktions- Schalter separat bedient werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Verwendung 2020-06-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Verwendung 2020-06-25
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.