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Arrêté
278E9QJAB/00
De magnifiques couleurs, une immersion totale
Avec les moniteurs incurvés Philips, l'immersion est totale. Le moniteur incurvé E-line de 27" (68,6 cm) crée une expérience véritablement immersive, avec une extraordinaire qualité d'image Full HD. La technologie Ultra Wide-Color donne aux couleurs une qualité telle qu'elle donne vie aux images !
E-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync™, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.
4.2
sur 6
59
Avis
85%
recommandent ce produit
ROYALDULTOP
05/03/2019
France
Très content de mon achat
Super bien emballé, retrait en magasin avant la date de mise à dispo. Très simple d'utilisation, une fois bien réglé, c'est vraiment sympa, seul l'audio reste un peu poussif, mais dans l'ensemble bon rapport qualité/prix, je peux lire mes magazines sur 2 pages en 1.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
adishaq
16/01/2021
België
Acheteur vérifié
une experience interessante
bon prix. une expérience différente en ce que regarde les couleurs. mais, âpres 2 semaines les yeux sont habitués.
Avantages
il est grand
Contre
instalation difficile. les instruction sont pour ingineurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
Danny_R
29/09/2020
Deutschland
Top Monitor - Home Office
+ Build Quality + Graphics + Design + Ease of Setup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.