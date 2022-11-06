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Einfach mitreißend
Das 32-Zoll-Display mit geschwungener E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Kristallklares QHD mit ultrabreitem Farbspektrum und die AMD FreeSync Technologie erwecken Ihre Bilder zum Leben!
E-Line
32 (31,5"/80 cm Diagonale)
2.560 x 1.440 (QHD)
Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.
4.5
von 5
61
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Harpothebarpo
06/11/2022
Suisse
Hervorragender Bildschirm für wenig Geld
Super curved Bildschirm mit langer Lebensdauer, habe 5 Stück davon und alle laufen täglich, seit Jahren zuverlässig. Eine andere Marke, auch curved Bildschirm, gleiche Grösse, 3-facher Preis, hat heute über Nacht seinen Geist aufgegeben. Alle Philips laufen immer noch tadellos.
Vorteile
Robust
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Date of Use 2020-11-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Date of Use 2020-11-06
brachi70
03/06/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Toller Bildschirm für das Home Office
27" Bildschirm um das Home Office besser zu gestalten. Bisher keine negativen Effekte erkennbar.
Vorteile
Grosser Bildschirm
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2021-02-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2021-02-03
Snupy56
20/01/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Super für die Augen habe keine Augen Probleme mehr am Bildschirm zu Arbeiten
Vorteile
Super gut für die Augen
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2019-12-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst
Date of Use 2019-12-20
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.