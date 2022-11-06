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Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

328E1CA/00

4.5

| (61) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Einfach mitreißend

Das 32-Zoll-Display mit geschwungener E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Ultraklares 4K UHD mit ultrabreitem Farbsprektrum und Adaptive-Sync erwecken Ihre Bilder zum Leben!

Alle Vorteile anzeigen

Einfach mitreißend

  • E-Line

  • 32 (31,5"/80 cm Diagonale)

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Geschwungenes Monitordesign für ein intensives Erlebnis

Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Ultra Wide Color bietet eine breitere Farbpalette für lebendige Bilder

Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

61

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

06/11/2022

Suisse

Suisse

Hervorragender Bildschirm für wenig Geld

Super curved Bildschirm mit langer Lebensdauer, habe 5 Stück davon und alle laufen täglich, seit Jahren zuverlässig. Eine andere Marke, auch curved Bildschirm, gleiche Grösse, 3-facher Preis, hat heute über Nacht seinen Geist aufgegeben. Alle Philips laufen immer noch tadellos.

Vorteile

Robust

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Date of Use 2020-11-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Date of Use 2020-11-06

03/06/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Toller Bildschirm für das Home Office

27" Bildschirm um das Home Office besser zu gestalten. Bisher keine negativen Effekte erkennbar.

Vorteile

Grosser Bildschirm

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2021-02-03

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2021-02-03

20/01/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Super für die Augen habe keine Augen Probleme mehr am Bildschirm zu Arbeiten

Vorteile

Super gut für die Augen

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2019-12-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 272E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2019-12-20

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  3. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  4. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  5. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.