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Eingestellt
LED TV
Ihre ganze Familie wird das kristallklare Bild des Philips LED TVs der 4100er Serie genießen. Durch sein minimalistisches Design, lebendige Bilder und hervorragenden Sound ist er das ideale Modell für jeden Raum in Ihrem Zuhause.
81 cm (32")
LED TV
DVB-T/C/S/S2
Nichts ist aufregender als der Adrenalinrausch bei Spielen, rasanten Sportveranstaltungen oder Actionfilmen. Deshalb verfügt dieser Philips Fernseher über 100 Hz Perfect Motion Rate. Erleben Sie fließende Bilder, bei denen Ihr Atem stockt, nicht aber Ihr Bild.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Steven
24/07/2015
België
téléviseur avec une bonne qualité d'image et son de qualité et rapide et fluide sur internet.
Navigation rapide sur internet via wifi, nombreuses applications disponibles Utilisation simple, menu de réglage facile d'utilisation et design bien conçu.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED verfasst
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Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Softwareaktualisierung für Pause TV und USB-Aufnahme erforderlich. Besuchen Sie für weitere Informationen zur Softwareaktualisierung www.philips.com/tv, und klicken Sie auf "Support".
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.