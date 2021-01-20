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346P1CRH/00
Meistern Sie jede Aufgabe in einer kristallklaren Panoramablick
Das Philips Brilliance Curved WQHD-Display mit DisplayHDR 400 sorgt für gestochen scharfe, herausragende Bildqualität. USB-C und eine sichere Pop-up-Webcam mit Windows Hello ermöglichen effizienteres Arbeiten.
P-Line
86,36 cm (34")
3.440 x 1.440 (WQHD)
Dieser Philips Monitor verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Der schlanke, drehbare USB-C-Stecker ermöglicht eine einfache Ein-Kabel-Kopplung. Vereinfachen Sie das Anschließen, indem Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors anschließen. Verbinden Sie einfach Ihr Notebook und diesen Monitor mit einem einzigen USB-C-Kabel für die Wiedergabe hochauflösender Videos und extrem schnelle Datenübertragung, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.
Mit dem integrierten Multiclient-KVM-Switch können Sie zwei separate PCs mit einem Monitor-Tastatur-Maus-Setup bedienen. Eine praktische Taste ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen den Signalquellen. Besonders praktisch bei Setups, die doppelte PC-Rechenleistung erfordern, oder zur gemeinsamen Nutzung eines großen Monitors für die Anzeige von zwei verschiedenen PCs.
Mit dem ultrahochauflösenden Philips MultiView Monitor erleben Sie nun eine umfassende Konnektivität. MultiView ermöglicht zwei aktive angeschlossene Geräte und deren Anzeige, damit Sie mit mehreren Geräten, wie z. B. mit einem PC und Notebook, für komplexes Multitasking gleichzeitig arbeiten können.
3.7
von 5
30
Bewertungen
Reviewer4711
20/01/2021
Suisse
Top-Ausstattung zu einem fairen Preis
Verwende den Monitor seit Monaten täglich im Home Office und dafür ist er ideal. Was ich besonders mag: + Bildqualität ohne Kompromisse, sowohl Text als auch Fotobearbeitung. Flimmerfrei, scharf, farbecht. + USB-C Docking Station für ein Notebook - ein Kabel, alles dabei + KVM-Switch zum schnellen Wechseln zwischen zwei Computern mit nur einer Tastatur & Maus - sehr praktisch! + Integrierter LAN-Anschluss wird über USB-C weitergereicht (Alleinstellungsmerkmal) + PowerSensor erkennt zuverlässig, wenn man vom Arbeitsplatz wegläuft und schaltet den Monitor ab und bei Rückkehr wieder an + Energieeffizient, besonders im Sparmodus, der auch bei Tageslicht hell genug ist + Integrierte Webcam (Windows Hello kompatibel), Audio und leistungsfähige USB-Ports + Stabiler, höhenverstellbarer Standfuss Abstriche: - Die Audioqualität ist OK, aber nicht wirklich gut - Die Webcam ist für Videokonferenzen OK, erfasst aber einen relativ weiten Winkel - Fehlendes USB-A-B Hostkabel im Lieferumfang - Patzer, wäre nicht nötig Alles in allem, es macht Spass, mit diesem Monitor zu arbeiten, ich möchte ihn nicht mehr missen und würde ihn sofort wieder kaufen.
Vorteile
Bildqualität, Ausstattung, Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Verwendung 2020-09-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Verwendung 2020-09-20
Santio
18/10/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes, großes Bildschirm.
Höhe verstellbar, man kann auch stehen arbeiten. Sehr gute Bildqualität. Ich habe es mit meinem mac air m1 benutzt. Eine große Nachteil wäre Fressen vom Strom.
Vorteile
Sehr gute Bildqualität, Höhe ist einfach toll, drehbar
Nachteile
Stromfresser
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Verwendung 2021-09-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Verwendung 2021-09-18
MacBookUser
18/02/2022
Deutschland
Mit MacBook alles perfekt
Ich kann die negativen Bewertungen besonders bzgl. der USB-C Verbindung überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe an dem Bildschirm ein 2016er Intel MacBook Pro und inzwischen ein 2021 MacBook Pro verwendet. Habe einfach das mitgelieferte USB-C Kabel angeschlossen und kann die native Auflösung @100hz, Maus+Tastatur+Ethernet verwenden ohne das jemals der Akku runter geht. Ich ich verwende das Notebook als Softwareentwickler. Habe also regelmäßig 100% Last. Die beschrieben Probleme liegen definitiv an den verwendeten Notebooks, nicht an diesem Bildschirm.
Vorteile
KVM und PowerDelivery funktionieren einwandfrei
Nachteile
Webcam Qualität schlecht, Lichtsensor/auto. Helligkeit fehlerhaft
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-18
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.
Wenn Ihr PC HBR3 nicht unterstützt, wechseln Sie bei der Verbindung mit USB-C die USB-Hub-Einstellung auf USB 2.0 und die Auflösung unterstützt 3.440 x 1.440 bei 100 Hz.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976
Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.
DisplayPort-Version 1.4 ist für HDR-Inhalte
Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Maximale Anzahl externer Displays, die unterstützt werden kann: 1 bei Verwendung von USB-C, 2 bei Verwendung von DP
Die maximale Auflösung des externen Monitors hängt von der Bandbreitenbegrenzung ab.
Wenn Ihr Monitor über USB-C angeschlossen ist und der PC HBR3 unterstützt, können Sie die MST-Funktion mit einer maximalen Auflösung von 3.440 x 1.440 bei 60 Hz auf dem primären Monitor und 1.920 x 1.080 bei 60 Hz auf dem sekundären Monitor nutzen. Falls nicht, ändern Sie die USB-Einstellung des primären Monitors über OSD auf USB 2.0, um die MST-Funktion zu aktivieren.
Während MST über DP erfolgt, müssen sowohl der primäre als auch der sekundäre Monitor über die OSD-Einstellung des Monitors auf den Erweiterungsmodus über DP-Ausgang eingestellt werden und die maximale Auflösung des primären und sekundären Monitors darf nur 3.440 x 1.440 bei 60 Hz betragen.
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.