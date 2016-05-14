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Eingestellt

4000 seriesFlacher Full HD LED TV

48PFK4100/12

3.8

| (36) Bewertungen

Flacher Full HD LED TV

Der richtige Fernseher für heute und morgen: flacher Philips Full HD LED TV der 4100er Serie mit Digital Crystal Clear. Genießen Sie lebhafte Bilder, klaren Sound und alle Funktionen, die Sie benötigen, z. B. praktische weitere USB- und HDMI-Anschlüsse, für ein echtes Fernseherlebnis zu Hause.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Flacher Full HD LED TV

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

100 Hz PMR für scharfe fließende Bilder

100 Hz PMR für scharfe fließende Bilder

Perfect Motion Rate kombiniert die Philips Anzeigetechnologie und fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologien zur Verbesserung der Bildqualität. Dabei ist es ganz egal, ob Sie Spiele, rasante Sportereignisse oder Actionfilme bevorzugen, Sie werden die ultimative Bildschärfe und fließende Bildübergänge genießen.

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Ultraschmaler Rahmen für mehr Bildgenuss

Ultraschmaler Rahmen für mehr Bildgenuss

Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

36

Bewertungen

14/05/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt

1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst

14/05/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt

1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst

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25/01/2016

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

brillanter Bildschirm gutes Preis/Leistungsverhältnis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.