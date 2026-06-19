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Sicher fühlen und fahren dank hellerer Scheinwerfer
Die X-tremeVision gen2 ist die neueste Entwicklung in der Xenon-Technologie und überzeugt mit einem leistungsstarken Lichtstrahl, der eine noch nie dagewesene Lichtausgabe ermöglicht. Diese herausragende Lichtleistung schafft Ihnen ein größeres Sichtfeld und sorgt somit für ein sichereres und komfortableres Fahrerlebnis.
Lampentyp: D2S
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Schon durch die Verbesserung der Lichtqualität können Sie Unfälle vermeiden. Xenon X-tremeVision gen2 verbessert die Sichtbarkeit, sodass Sie Hindernisse und Verkehrsschilder früher erkennen und Ihre Reaktionszeit verbessern. Die spektrale Zusammensetzung des Lichts ist an die natürliche Farbenempfindlichkeit Ihres Auges angepasst. Und mit 4800 K Farbtemperatur erzeugen diese Scheinwerferlampen ein Licht, das Ihre Augen schont und Nachtfahrten sicherer und angenehmer gestaltet.
Xenon-HID-Lampen (High Intensity Discharge) bieten doppelt so viel Licht für sicherere Fahrten unter allen Bedingungen. Studien haben gezeigt, dass Xenon-Automobilbeleuchtung Fahrern hilft, sich auf die Straße zu konzentrieren und Hindernisse sowie Verkehrsschilder viel schneller zu unterscheiden als mit traditionellen Lampen. Wie könnte man die Dunkelheit besser besiegen, als mit intensivem, mit Tageslicht vergleichbarem Licht?
Unsere hochwertigen und innovativen Scheinwerferlampen sind preisgekrönt und bei allen Automobilexperten anerkannt.
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