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Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert
Philips LongerLife Xenon Lampen verfügen automatisch über eine 4-jährige Garantie. Registrieren Sie einfach Ihren Kauf online, und verlängern Sie so Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 3 Jahre. So sind Sie in den nächsten 7 Jahren mit einem sicheren Gefühl unterwegs.
Lampentyp: D2R
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Philips LongerLife Xenon-Lampen bieten hohe Qualität und Sicherheit. Ab Kaufdatum erhalten Sie automatisch eine Garantie von 4 Jahren kostenlos.
Xenon LongerLife Lampen haben eine längere Lebensdauer als jede andere Philips Xenon-Lampe. Um Ihnen absolute Sicherheit zu bieten, können Sie eine zusätzliche Garantie von 3 Jahren kostenlos erhalten. Registrieren Sie sich einfach unter https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, und befolgen Sie 3 einfache Schritte: 1. Überprüfen Sie zuerst anhand des Aufklebers mit Echtheitsbescheinigung auf der Produktverpackung, dass Sie ein Philips Original-Produkt gekauft haben. 2. Geben Sie dann online Ihre Daten ein, und stellen Sie einen Kaufbeleg bereit. 3. Drucken Sie zu guter Letzt Ihre 7-Jahres-Garantie zur Aufbewahrung aus.
Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.
3.8
von 5
296
Bewertungen
Franz-Robert
10/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Pro6000Boost am VW-Bus
Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-09-10
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-09-10
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Verwendung 2026-03-30